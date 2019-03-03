بيكيه عن واقعة راموس في الكلاسيكو: رأيت الدماء تسيل من فم ميسي

فجر مدافع برشلونة الإسباني، جيرارد بيكيه، مفاجأة كبيرة عن الواقعة المثيرة للجدل، بين قائد ريال مدريد سيرجيو راموس، ونجم البارسا، ليونيل ميسي، في كلاسيكو الأرض.

وخسر ريال مدريد من نظيره برشلونة في كلاسيكو الأرض، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن الجولة 26 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

شغل الشجار الذي حدث بين قائد برشلونة ليونيل ميسي ، ونظيره المدريدي سيرجيو راموس خلال كلاسيكو الليغا، السبت 2 مارس/آذر، رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو للشجار الذي حدث بين قائدي ريال مدريد وبرشلونة في نهاية الشوط الأول من مباراة كلاسيكو الأرض.

وحدثت المشادة عندما قطع راموس الكرة من ميسي بعد تدخل عنيف ليسقط الأخير على الأرض، قبل أن تظهر الإعادة التلفزيونية اعتداء راموس بذراعه الأيسر في الهواء على وجه ليونيل ميسي.

وانفجر ميسي غضبا ليدخل في مشادة كلامية مع راموس، قبل أن يفض الحكم الاشتباك بينهما.

وعلق بيكيه في تصريحات نقلتها صحيفة "الديلي ميل" البريطانية على تلك الواقعة: "رأيت بنفسي الدماء وهي تسيل من فم ميسي".

Retweet if this elbow by Sergio Ramos was intentional. pic.twitter.com/F6qjvehZzf — The Sports Truth (@TheSportsTruth1) March 2, 2019

وتابع "لقد كانت واقعة مؤسفة، لكني أعتقد أن الخشونة في الملعب أمر مفهوم، ولا يمكن قياسها على السلوكيات الشخصية".

ومضى "أنا متفهم ما حدث، ومتفاهم بصورة جيدة مع كل لاعبي ريال مدريد".

ومضى "لكن عندما تذهب لتدافع عن ألوان فريقك، فالمنافسة هي الأصل الذي نسير عليه، وبمجرد انتهاء المباراة فالصداقة المتبادلة تعود ويحترم اللاعبون بعضهم البعض".

وعن تدخله بعنف ضد ميسي قال راموس: "لقد كان تدخلا عاديا ولم يكن مقصودا.. لكن ميسي تعامل معه بشكل سيئ".