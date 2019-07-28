بالفيديو.. غاريث بيل يصل الصين لاتمام عملية رحيله عن ريال مدريد

ويتقاضى جاريث بيل، البالغ من العمر 30 عاما، في الوقت الراهن 600 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، ويعد من أعلى لاعبي العالم تقاضيا للرواتب، لكن هذه الصفقة ستدر عليه عائدات مالية مغرية قد تبلغ مليون جنيه إسترليني (نحو 1,24 مليون دولار) أسبوعيا.

Gareth Bale arriving in China, he will earn £1m a week making him the highest paid footballer in the world. 😂 pic.twitter.com/CLMkgfTuD9 — Orca (@Orcathedevil) July 28, 2019

من جهتها، كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن "ممثلي بيل يجرون مباحثات مع النادي الصيني، وأن الأخير واثق بشكل متزايد من قدرته على إقناع بيل بالتوقيع للانضمام إلى صفوفه، علما بأن باب الانتقالات بالنسبة إلى الأندية الصينية يقفل بعد أيام فقط وتحديدا الأربعاء المقبل، مشيرة إلى أن عقد بيل سيدر عليه مليون جنيه إسترليني (نحو 1,24 مليون دولار) أسبوعيا.

وكان زيدان قد أكد في تصريحات الأسبوع الماضي، أن بيل بقي خارج تشكيلة ريال مدريد لمباراته الأولى في كأس الأبطال الدولية الودية التي خسرها أمام بايرن ميونخ الألماني 1-3 في هيوستن الأمريكية السبت الماضي، "لأن النادي يعمل على رحيله، لهذا السبب لم يشارك". وأضاف: "سنرى ما سيحصل في الأيام القليلة المقبلة"، معتبرا أنه سيكون من الأفضل حسم هذه المسألة في أسرع وقت ممكن.