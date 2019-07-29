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14:07 29 يوليو/ تموز 2019
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    نيمار

    موسم على وشك الانهيار.. نيمار قد يصبح عاطلا

    © REUTERS / BENOIT TESSIER
    رياضة
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    كشفت تقارير صحفية إسبانية إن موسم اللاعب البرازيلي نيما ردا سيلفا، على وشك الانهيار، وأنه قد يتحول الموسم المقبل إلى "لاعب عاطل".

    ونشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية المقربة من نادي برشلونة إن نيمار، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، يشعر بالغضب العارم، من جمود موقفه حاليا، والغموض الذي يحيط بمستقبل قبل فترة وجيزة من انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

    نيمار
    © REUTERS / STEPHANE MAHE
    لن يحترمك أي شخص بعد الآن... تفاصيل مثيرة عن مشاجرة نيمار في باريس سان جيرمان
    وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن الموقف الحالي بالنسبة للنجم البرازيلي، أن نيمار يغيب عن معسكر باريس سان جيرمان، وكافة مبارياته الإعدادية للموسم المقبل، على أمل الانتقال إلى برشلونة.

    أما بالنسبة لنادي برشلونة، فإنه يقف مترددا، فهو قال لنيمار بوضوح إنه لن يدخل في مفاوضات مباشرة مع باريس سان جيرمان، إلا عندما يعلن ناديه الباريسي أن نيمار معروضا للبيع.

    ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن باريس سان جيرمان، مصر على رأيه ولن يعلن أنه يعرض نيمار للبيع، ما يجعل موسمه المقبل مهددا بصورة كبيرة، فهو لن يتمكن من المشاركة مع باريس سان جيرمان، بعدما أعلن التمرد، ولن ينتقل إلى برشلونة أو ناد آخر، ما سيجعله يتحول الموسم المقبل إلى "لاعب عاطل".

    وأشارت الصحيفة الإسبانية أن نيمار أبلغ مقربين منه أن موقف برشلونة "محبطا" بصورة كبيرة بالنسبة له، فهو وافق على تقاضي مقابل مادي أقل، من أجل العودة إلى صفوف النادي الكتالوني بجوار الأرجنتيني ليونيل ميسي.

    كما نقلت الصحيفة عن مصادر في برشلونة قولهم: "موقف البارسا واضح للغاية، حين إعلان باريس سان جيرمان نيمار رسميا للبيع، سندخل من أجل إتمام الصفقة، ولكن عبر صفقات تبادلية، فحن لن ندفع المقابل المادي الذي يريده باريس سان جيرمان نقدا".

    وقال مقربون من نيمار:

    "سعى اللاعب إلى نزع فتيل التوتر مع مسؤولي باريس سان جيرمان خلال معسكر الفريق الحالي في الصين، بعد شعوره بأن عملية رحيله باتت صعبة للغاية حاليا".

    ولكن ما صدم النجم البرازيلي هو أن نيمار وجد حالة من عدم الترحيب به من الجهاز الفني وإدارة النادي الباريسي، رغم الترحيب الذي لقيه من زملائه اللاعبين، وفقا للصحيفة.

    وكانت تقارير صحفية قد كشفت تفاصيل مثيرة عن المشاجرة التي تورط فيها البرازيلي، نيمار دا سيلفا، داخل غرف خلع ملابس نادي باريس سان جيرمان.

    ونشرت صحيفة "سبورت" الرياضية الإسبانية، تفاصيل حصرية، حول تلك المشاجرة، التي أوصلت نيمار إلى نقطة "اللاعودة" في النادي الباريسي.

    وأشارت الصحيفة المقربة من برشلونة الإسباني، إلى أن نيمار تورط في مشاجرة مع مواطنه والمدير الرياضي لباريس سان جيرمان، ليوناردو.

    وأشارت إلى أن تلك المشاجرة، جاءت بسبب تصريحات نيمار المتكررة عن حنينه بالعودة إلى البارسا.

    وقال ليوناردو صراحة لنيمار خلال تلك المشاجرة أمام زملائه في باريس سان جيرمان: "لن يحترمك أحد داخل النادي بعد الآن، ولن تكون لك أي معاملة خاصة بالنجوم، وسيتم تطبيق القواعد على الجميع على حد سواء، وستطبق عليك أقصى غرامة ممكنة لتأخرك عن التدريبات".

    ونقلت "سبورت" عن مصادرها قولهم إن العلاقة بين نيمار وليوناردو، تدهورت للغاية خلال الفترة الأخيرة، ما جعله يتخذ قرارا بالرحيل.

    وتابعت المصادر "لا توجد مصالحة ممكنة بين نيمار وليوناردو، فالعلاقة وصلت إلى طريق مسدود، وهو ما جعل مدير نادي باريس سان جيرمان يفتح له باب الخروج والعودة إلى برشلونة".

    وكان المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، ليوناردو، قد قال إن نيمار يمكنه الرحيل من الفريق الفرنسي باريس سان جرمان في حالة واحدة وهي تقدم إحدى الفرق بعرض لشرائه. لكن لا يوجد عروض من أجله ومجرد محادثات "سطحية" مع ناديه السابق برشلونة.

    وكشف ليوناردو أن كل الأخبار والتسريبات المتعلقة بانتقال نيمار إلى فريقه السابق برشلونة مجرد إشاعات سطحية وغير صحيحة.

    وقال ليوناردو خلال مقابلة مع صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية: "نيمار يستطيع ترك باريس سان جيرمان إذا كان هناك عرض مناسب للجميع. لكن حتى الآن لا نعرف إن كان هناك ناد يرغب في شرائه وما هو المقابل المادي. كل هذا لا يتم في يوم واحد، هذا أكيد".

    وانضم مهاجم البرازيل نيمار إلى صفوف نادي باريس سان جرمان قادما من برشلونة بعقد لخمس سنوات في صفقة قياسية بلغت قيمتها 222 مليون يورو (249 مليون دولار) في عام 2017.

    كما قال جوردي كاردونير، نائب رئيس نادي برشلونة الإسباني، إن النجم البرازيلي نيمار يريد العودة للفريق "الكتالوني".

    وقال كاردونير في مؤتمر صحفي عقده بملعب "كامب نو" اليوم الخميس: "ما هو صحيح، في الوقت الحالي، ما قرأته، وما سمعته، يبدو دقيقا، وهو أن نيمار يريد العودة إلى برشلونة".

    ونشرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، تقريرا كشفت فيه عن موافقة نيمار على العودة إلى فريقه السابق برشلونة الإسباني، ليلعب بجوار الأرجنتيني، ليونيل ميسي.

    ونقلت الصحيفة عن مصادرها نيمار، وافق بصورة "شفهية" على الانتقال إلى القلعة الكاتالونية، بعدما وافق على تخفيض أجره السنوي.

    وقال المصدر: "يمتلك برشلونة حاليا اتفاقا شفيها من أجل انتقال نيمار المواسم الخمسة المقبلة".

    وأوضح المصدر: "وافق نيمار أن يصبح أجره السنوي 24 مليون يورو، وهو رقم قريب مما كان يتقاضاه في برشلونة قبل رحيله عام 2017 إلى باريس سان جيرمان".

    ويتقاضى نيمار أجرا سنويا في باريس سان جيرمان يصل إلى 35 مليون يورو، بينما كان يحصل في برشلونة قبل رحيله على 26 مليون يورو.

    وقبلت بدورها برشلونة سحب الدعوى المقدمة ضد الفريق الكاتالوني المتعلقة بعدم دفع نيمار تعويضات بشأن رحيله إلى النادي الباريسي بمقابل 26 مليون يورو.

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