نيمار يغيب عن مباراة سان جيرمان الافتتاحية للموسم

قال باريس سان جيرمان بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم اليوم السبت إن المهاجم البرازيلي نيمار لن يلعب مع الفريق في مستهل مشواره للموسم غدا الأحد.

وأبلغ توماس توخل مدرب سان جيرمان الصحفيين قبل مواجهة نيم غدا "لم يكمل أسبوعا مع الفريق ولهذا السبب لن يلعب معنا غدا".

وقال مصدر آخر في النادي إن سان جيرمان يأمل في اتخاذ قرار سريع بشأن مستقبل نيمار في العاصمة الفرنسية.

وأضاف "يجب أن نتخذ قرارا سريعا. ما زلنا نجري مباحثات لمعرفة هل سيبقى مع الفريق أم سيرحل" مشيرا إلى أهمية "أن يحافظ الفريق على تركيزه في الدوري".

وأضاف المصدر "نيمار ليس في كامل لياقته البدنية". وفقا لوكالة "رويترز".

وفاز النادي المملوك لجهات قطرية بلقب الدوري الفرنسي في ستة من آخر سبعة مواسم حيث كان موناكو الفريق الوحيد الذي خرج عن القاعدة في موسم 2016-2017.

وقال ليوناردو اروجو المدير الرياضي العائد لهذا المنصب لفترة ثانية إن نيمار يمكنه الرحيل حال وجود مشتر.

وانضم نيمار إلى سان جيرمان من برشلونة في 2017 في صفقة وصلت قيمتها إلى 222 مليون يورو (248.60 مليون دولار). لكن الاصابات طاردته في سان جيرمان ليغيب عن مباريات مهمة في دوري أبطال أوروبا.