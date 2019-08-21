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20:06 21 أغسطس/ أب 2019
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    متفوقا على الإيطالي والألماني... إنجاز غير مسبوق للدوري السعودي

    © Sputnik . Youssed Abden
    رياضة
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    حقق الدوري السعودي المرتبة الثالثة عالمياً في التفاعل مع المنافسات الرياضية على موقع "تويتر"، متفوقاً على الدوري الإيطالي، والألماني، والفرنسي، وغيرها من الدوريات الكبرى في الموسم الرياضي الماضي.

    وتخطى حضور الدوري السعودي على "تويتر" الـ 80 مليون تغريدة، محققاً تفاعلاً مشهوداً عبر أكثر من 40 مليون حساب شخصي، ما يؤكد جماهيرية وتنافسية الدوري السعودي بين بقية الدوريات العالمية، على مستوى التفاعل في وسائل التواصل الاجتماعي.

    © Sputnik . Youssed Abden
    الدوري السعودي

    وحقق الدوري الإسباني أكثر من 167 مليون تغريدة بواسطة 97 مليون مغرد عن الليغا الإسبانية وأنديتها، أما الدوري الإنجليزي فجاء ثانياً بأكثر من 161 مليون تغريدة غرّد فيها أكثر من 91 مليون حساب.

    وتعد كرة القدم هي اللعبة الأكثر شعبية في المملكة العربية السعودية، حيث يتابعها أكثر من ثلثي سكان المملكة، منفردة عن المنافسة مع أي لعبة أخرى.

    © Sputnik . Youssed Abden
    الدوري السعودي

    ولأن فئة الشباب هم الأكثر تفاعلاً مع الدوري فقد حقق أرقاماً عالية جعلته في طليعة دوريات كرة القدم على مستوى العالم، إضافة إلى فعالية الحضور الجماهيري الذي تجاوز في الموسم الماضي، عشرة ملايين مشجع لأول مرة في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين.

    © Sputnik . Youssed Abden
    الدوري السعودي

    يذكر أن الدوري السعودي للمحترفين يحظى في الموسم الحالي بدعم حكومي كبير من خلال الهيئة العامة للرياضة، بلغ أكثر من 660 مليون دولار، بهدف صناعة كرة قدم احترافية وتطوير بيئة الملاعب، وجلب أفضل اللاعبين والمدربين على مستوى العالم، وتوطين التقنيات الحديثة في الخدمات الرياضية.

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    الكلمات الدلالية:
    السعودية, محمد بن سلمان, أخبار الرياضة, الدوري السعودي
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