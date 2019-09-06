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19:03 06 سبتمبر/ أيلول 2019
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    منتخب مصر

    رئيس نادي مصري يسرب اسم مدرب منتخب الفراعنة الجديد

    © REUTERS / SUHAIB SALEM
    رياضة
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    كشف العضو البارز في البرلمان المصري، رئيس نادي "سموحة"، محمد فرج عامر، اسم المدير الفني الجديد لمنتخب مصر.

    وأشار عامر عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، إلى "إمكانية تولي إيهاب جلال، المدير الفني الحالي للمصري البورسعيدي، منصب المدير الفني لمنتخب مصر."

    وأضاف أن "المدير الفني السابق لمنتخب الفراعنة حسن شحاتة والمرشح بقوة للعودة إلى قيادة المنتخب المصري سيشغل منصب المدير الفني لاتحاد الكرة المصري".

    ولم تحسم اللجنة المشكلة لرئاسة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر حتى الآن.

    وتهتم وسائل الإعلام المصرية، برصد كافة المرشحين الوطنيين لقيادة منتخب الفراعنة الفترة المقبلة، خاصة وأنه مقبل على تصفيات كأس العالم وأمم أفريقيا، خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

    وقالت صحيفة "المصري اليوم"، نقلا عن مصادر، إن اللجنة المكلفة باختيار المدير الفني لمنتخب مصر، وضعت في حسابها عدد من الوجوه الشابة.

    وأشارت المصادر إلى أن إيهاب جلال، المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، دخل في قائمة حسابات اتحاد الكرة، بعد الأداء المتميز الذي قدمه مع الفريق البورسعيدي الموسم الجاري، واحتلاله وصافة الدوري في الموسم قبل الماضي مع مصر للمقاصة.

    أما المفاجأة الشابة الثانية، فهي أحمد حسام "ميدو"، الذي يدرب مصر للمقاصة، وسبق ودرب الزمالك في ولايتين والوحدة السعودي وأندية وادي دجلة والإسماعيلي.

    منتخب مصر
    © REUTERS / SUHAIB SALEM
    السيسي: مدرب المنتخب القادم مصري
    وينضم ميدو وجلال، إلى قائمة المرشحين المصريين، الذين سبق وتم وضعهم على طاولة الاتحاد، منهم، حسن شحاتة الذي تمكن من حصد لقب أمم أفريقيا 3 مرات على التوالي، وحسام البدري مدرب الأهلي الأسبق، وحسام حسن، ذو التاريخ الكبير لاعبا ومدربا.

    ولكن مصدر آخر، في صحيفة "الوطن" قال إن حاليا 3 أسماء فقط هي المرشحة لتدريب منتخب مصر، وهم: "حسن شحاتة، وحسام البدري، وإيهاب جلال".

    كما نقل موقع "مصراوي" عن مصادر في الاتحاد قولها إنه تم الاستقرار على تعيين محمد فضل، رئيس اللجنة المنظمة لكأس أمم أفريقيا 2019 في مصر، بمنصب مشرف على منتخب مصر.

    وكان السيسي، قد أعلن في وقت سابق، أنه لن يتم التعاقد مع مدرب أجنبي لتدريب منتخب مصر الفترة المقبلة.

    وقال السيسي ضمن فعاليات مؤتمر الشباب السابع في العاصمة الإدارية "خلال حديثي مع أشرف صبحي وزير الرياضة، أكد لي أن المدرب القادم لمنتخب مصر، مصري"، وأكمل ضاحكا "لن نعتمد على مدربين أجانب".

    وأضاف السيسي "لماذا لا توجد لدينا ثقة في المدرب المصري؟ يجب أن نعطي الفرصة. يجب التعامل بجدية وتجرد وعدم مجاملة وانتقاء في أي أمر، حتى نضمن تحقيق النجاح".

    إبراهيموفيتش
    © REUTERS / Gary A. Vasquez
    مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق يدخل في مشادة عنيفة مع إبراهيموفيتش (فيديو)
    وأكمل السيسي "ليس من المنطقي ألا نستطيع إخراج 1000 لاعب كرة قدم جيد من شعب قوامه 100 مليون نسمة".

    وكان المدرب المكسيكي خافيير أجيري قد رحل عن تدريب منتخب مصر، عقب توديع كأس الأمم الأفريقية من دور الستة عشر على يد جنوب أفريقيا.

    ويحتاج اتحاد الكرة اتخاذ قرارا سريعا فيمن سيتولى الإدارة الفنية لمنتخب مصر، خاصة وأن أمامه مواجهات رسمية خلال 3 أشهر تقريبا.

    ويلعب منتخب مصر في المجموعة السابعة من تصفيات أمم أفريقيا 2021، المقامة في الكاميرون، بجانب منتخبات توغو وكينيا وجزر القمر.

    وستكون المواجهة الأولى للفراعنة في تلك التصفيات يوم 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 أمام كينيا في مصر، ثم سيسافر لمواجهة منتخب جزر القمر يوم 19 نوفمبر 2019.

    أما باقي مواجهات المجموعة فستكون في أغسطس/ آب 2020 وأكتوبر/ تشرين الأول 2020، ونوفمبر/تشرين الثاني 2020.

    وشهدت الفترة الماضية، حالة من الجدل عقب خروج مصري المخيب، خاصة بعدما اتهم هاني رمزي، المدرب العام لمنتخب مصر، اللاعبين بالتخاذل والاستهتار في معسكر المنتخب، مشيرا إلى أن المدير الفني، خافيير أجيري، أو قائد المنتخب، أحمد المحمدي، لم يتمكنا من ضبط أجواء معسكر الفراعنة.

    واتهم رمزي، المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر، بأنه كان ضعيف الشخصية، ولم يتمكن من السيطرة على معسكر المنتخب مع أحدث حالة من الفوضى.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار الرياضة, كرة قدم, منتخب مصر, مصر
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