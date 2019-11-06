بالصور والفيديو... حدث "خاص" يجمع محمد رمضان وأبو تريكة

ظهر الممثل المصري محمد رمضان، ضمن فريق "نجوم إفريقيا" بصحبة نجوم الكرة المصرية السابقين محمد أبوتريكة ووائل جمعة ونادر السيد في المغرب.

نشر الحساب الرسمي لقناة "أبوظبي الرياضية" لقطة للممثل محمد رمضان بقميص منتخب نجوم إفريقيا أثناء جلوسه على مقاعد البدلاء.

وشهدت مدينة العيون المغربية مباراة ودية بين نجوم إفريقيا ونجوم العالم في احتفالية خاصة بشأن الذكرى الـ44 للمسيرة الخضراء.

الفنان محمد رمضان شارك في تشكيل منتخب إفريقيا الأساسي مع أبو تريكة ونادر السيد ووائل جمعة.. رقم 1 يتكرر في التشكيل لأكثر من مرة 😅 pic.twitter.com/7C6zWhHpyA — FilGoal (@FilGoal) November 6, 2019

وانتهىت المباراة بفوز نجوم القارة السمراء بهدف أحرزه الكاميروني صامويل إيتو.

الفنان محمد رمضان مع أبو تريكة وجمعة ونادر السيد ⚽️ pic.twitter.com/nRcg6d1KCv — Yallakora (@Yallakoranow) November 6, 2019

وضمت قائمة منتخب نجوم إفريقيا أساطير القارة على رأسهم روجيه ميلا وصامويل إيتو وصلاح الدين بصير وزبير بيه والحاجي ضيوف وكانو وخاليلو فاديجا ونجوم أخرى.

ويأتي البرتغالي لويس فيغو على رأس كتيبة نجوم العالم، وجاء أبرز من شارك معه بالمباراة تريزيجيه وفابيان بارتيز من فرنسا وبيبيتو وريفالدو وكافو من البرازيل والإسباني سالجادو والأرجنتيني سافيولا بجانب أساطير أخرى.