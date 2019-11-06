بالصور والفيديو... حدث "خاص" يجمع محمد رمضان وأبو تريكة

نشر الحساب الرسمي لقناة "أبوظبي الرياضية" لقطة للممثل محمد رمضان بقميص منتخب نجوم إفريقيا أثناء جلوسه على مقاعد البدلاء.
هل سيشارك اليوم؟— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) November 6, 2019
النجم المصري الشهير #محمد_رمضان يظهر بقميص “نجوم أفريقيا” على الدكة..#نجوم_العالم_نجوم_أفريقيا#أبوظبي_الرياضية 2 pic.twitter.com/H9iMa9dPQi
وشهدت مدينة العيون المغربية مباراة ودية بين نجوم إفريقيا ونجوم العالم في احتفالية خاصة بشأن الذكرى الـ44 للمسيرة الخضراء.
الفنان محمد رمضان شارك في تشكيل منتخب إفريقيا الأساسي مع أبو تريكة ونادر السيد ووائل جمعة.. رقم 1 يتكرر في التشكيل لأكثر من مرة 😅 pic.twitter.com/7C6zWhHpyA— FilGoal (@FilGoal) November 6, 2019
وانتهىت المباراة بفوز نجوم القارة السمراء بهدف أحرزه الكاميروني صامويل إيتو.
الفنان محمد رمضان مع أبو تريكة وجمعة ونادر السيد ⚽️ pic.twitter.com/nRcg6d1KCv— Yallakora (@Yallakoranow) November 6, 2019
وضمت قائمة منتخب نجوم إفريقيا أساطير القارة على رأسهم روجيه ميلا وصامويل إيتو وصلاح الدين بصير وزبير بيه والحاجي ضيوف وكانو وخاليلو فاديجا ونجوم أخرى.
🎥| النجم #الكامروني السابق #صامويل_إيتو يقود #منتخب_نجوم_إفريقيا للفوز على حساب #منتخب_بقية_العالم بنتيجة 1-0 "هدف المواجهة"@FRMFOFFICIEL #عيد_المسيرة_الخضراء#مباراة_إستعراضية#العيون pic.twitter.com/W7F3lqs0Gg— Arryadia TV officiel (@arryadiatv) November 6, 2019
ويأتي البرتغالي لويس فيغو على رأس كتيبة نجوم العالم، وجاء أبرز من شارك معه بالمباراة تريزيجيه وفابيان بارتيز من فرنسا وبيبيتو وريفالدو وكافو من البرازيل والإسباني سالجادو والأرجنتيني سافيولا بجانب أساطير أخرى.
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