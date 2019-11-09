بالفيديو... الإمارات تحصد الفضية في بطولة العالم لسباق 400 متر لأصحاب الهمم

وفاز البطل الأولمبي الإماراتي، محمد القايد فرح، بفضية سباق 400 متر في بطولة العالم لألعاب القوى لأصحاب الهمم.

البطل الاولمبي محمد القايد يهدي الامارات اولى ميدالياتها في بطولة العالم لألعاب القوى لاصحاب الهمم بفوزه بفضية سباق 400 متر على الكراسي المتحركة pic.twitter.com/oSVCxLuMTR — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) November 9, 2019

ووعد البطل الإماراتي بالفوز بذهبية أولمبياد طوكيو 2020، في فيدو نشره موقع "الإمارات اليوم" على تويتر.

البطل الاولمبي محمد القايد فرح بفوزه بفضية سباق 400 متر في بطولة العالم لألعاب القوى لاصحاب الهمم ويعد بذهبية أولمبياد طوكيو 2020 pic.twitter.com/YyqUn7MU63 — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) November 9, 2019

وتستضيف دبي في الإمارات بطولة العالم لألعاب القوى لأصحاب الهمم للعام 2019، بحدث هو الأكبر بتاريخ بطولات العالم في هذا المجال.

ويشارك حوالي 1500 رياضي من الجنسين من 122 دولة، إلى جانب 1100 مرافق إداري، وذلك خلال الفترة من 7 إلى 15 من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.