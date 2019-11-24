مدرب مصر يكشف رد فعله على ارتداء لاعبي المنتخب قناع "لاكاسا دي بابل" (فيديو)

واستضاف الإعلامي عمرو أديب شوقي غريب المدير الفني للفريق وعددا من اللاعبين، بمناسبة فوز منتخب مصر الأوليمبي ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، في حلقة أمس السبت من برنامج "الحكاية" على قناة mbc مصر.
وتحدث اللاعبين عن فكرة الظهور بأقنعة سلفادور دالي المرتبطة بالمسلسل الإسباني "La Casa de Papel".
وقالوا إن "الفكرة كانت لطاهر محمد طاهر، الذي تولى مهمة إحضار الأقنعة، وارتداها اللاعبون قبل النزول من أتوبيس الفريق عقب وصولهم إلى الملعب، دون إبلاغ أفراد الجهاز الفني".
🇪🇬 @EFA @Pharaohs 🤔? 🎭#TotalAFCONU23 pic.twitter.com/FrtMJqsOWt— CAF (@CAF_Online) November 22, 2019
وكشف شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي عن تفاجئه بما فعله اللاعبين.
🇪🇬 @Pharaohs' Shawki Ghareeb is #TotalAFCONU23's BEST COACH! 🎖️ pic.twitter.com/VjfELZnhQ7— CAF (@CAF_Online) November 22, 2019
وأضاف أنه في البداية سأل معاونيه "مين دول؟"، ولم يتعرف إلى أي من اللاعبين وهم مرتدين الأقنعة.
وحصد منتخب مصر الأولمبي، الجمعة الماضي، بجانب لقب أمم أفريقيا تحت 23 عاما، كل الجوائز الفردية في البطولة.
وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" فوز مصطفى محمد، مهاجم المنتخب المصري، بلقب هداف البطولة.
كما فاز رمضان صبحي، قائد منتخب مصر الأولمبي، بلقب أفضل لاعب في البطولة، وحارس المنتخب محمد صبحي بلقب أفضل حارس.
Ramadan Sobhy is your #TotalAFCONU23 Total Man of the Competition after an incredible campaign! 🏆🇪🇬 pic.twitter.com/BCKJIw8m2i— CAF (@CAF_Online) November 22, 2019
كما فاز المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي بلقب أفضل مدرب في البطولة.
وحاز منتخب مصر كذلك من "الكاف" على جائزة "اللعب النظيف".
Fair Play is a Jewel 💎— CAF (@CAF_Online) November 22, 2019
The Egyptians collect the #TotalAFCONU23 precious Fair Play Award 🇪🇬 pic.twitter.com/8XV6uxBHeO
توج منتخب مصر الأولمبي باللقب الأفريقي لبطولة أفريقيا لكرة القدم تحت 23 عاما.
وتمكن منتخب مصر من الفوز على كوت ديفوار رغم نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بين الفريقين بهدف لكل منهما، في مباراة النهائي المقام على ملعب القاهرة الدولي، ولكن منتخب مصر خطف الفوز في الشوط الإضافي الثاني.
🎥 ملخص اللقاء:— CAF - عربي (@caf_online_AR) November 22, 2019
الفيديو الذي كنتم تنتظرونه. نهائي #TotalAFCONU23! 🔥@EFA @Pharaohs @FIFCI_tweet pic.twitter.com/Hw7ub36y6I
وكان منتخب مصر قد ضمن التأهل إلى أولمبياد "طوكيو 2020" بتأهله إلى نهائي البطولة الأفريقية.
وسيشارك بجانب منتخب مصر في الأولمبياد كوت ديفوار، وجنوب أفريقيا، الذي فاز على غانا بركلات الترجيح، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.
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