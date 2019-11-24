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18:34 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
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    لاعيبة منتخب مصر الأولمبي يرتدون أقنعة سلفادور دالي المرتبطة بالمسلسل الإسباني La Casa de Papel

    مدرب مصر يكشف رد فعله على ارتداء لاعبي المنتخب قناع "لاكاسا دي بابل" (فيديو)

    © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
    رياضة
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    كشف المدير الفني لمنتخب مصر الفائز ببطولة أفريقيا تحت 23 سنة شوقي غريب عن رد فعله على ارتداء لاعبي المنتخب قناع مسلسل "لاكاسا دي بابل".

    واستضاف الإعلامي عمرو أديب شوقي غريب المدير الفني للفريق وعددا من اللاعبين، بمناسبة فوز منتخب مصر الأوليمبي ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، في حلقة أمس السبت من برنامج "الحكاية" على قناة mbc مصر.

    وتحدث اللاعبين عن فكرة الظهور بأقنعة سلفادور دالي المرتبطة بالمسلسل الإسباني "La Casa de Papel".

    وقالوا إن "الفكرة كانت لطاهر محمد طاهر، الذي تولى مهمة إحضار الأقنعة، وارتداها اللاعبون قبل النزول من أتوبيس الفريق عقب وصولهم إلى الملعب، دون إبلاغ أفراد الجهاز الفني".

    وكشف شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي عن تفاجئه بما فعله اللاعبين.

    وأضاف أنه في البداية سأل معاونيه "مين دول؟"، ولم يتعرف إلى أي من اللاعبين وهم مرتدين الأقنعة.

    وحصد منتخب مصر الأولمبي، الجمعة الماضي، بجانب لقب أمم أفريقيا تحت 23 عاما، كل الجوائز الفردية في البطولة.

    وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" فوز مصطفى محمد، مهاجم المنتخب المصري، بلقب هداف البطولة.

    كما فاز رمضان صبحي، قائد منتخب مصر الأولمبي، بلقب أفضل لاعب في البطولة، وحارس المنتخب محمد صبحي بلقب أفضل حارس.

    كما فاز المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي بلقب أفضل مدرب في البطولة.

    وحاز منتخب مصر كذلك من "الكاف" على جائزة "اللعب النظيف".

    ​توج منتخب مصر الأولمبي باللقب الأفريقي لبطولة أفريقيا لكرة القدم تحت 23 عاما.

    وتمكن منتخب مصر من الفوز على كوت ديفوار رغم نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بين الفريقين بهدف لكل منهما، في مباراة النهائي المقام على ملعب القاهرة الدولي، ولكن منتخب مصر خطف الفوز في الشوط الإضافي الثاني.

    وكان منتخب مصر قد ضمن التأهل إلى أولمبياد "طوكيو 2020" بتأهله إلى نهائي البطولة الأفريقية.

    ​وسيشارك بجانب منتخب مصر في الأولمبياد كوت ديفوار، وجنوب أفريقيا، الذي فاز على غانا بركلات الترجيح، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

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