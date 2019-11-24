مدرب مصر يكشف رد فعله على ارتداء لاعبي المنتخب قناع "لاكاسا دي بابل" (فيديو)

كشف المدير الفني لمنتخب مصر الفائز ببطولة أفريقيا تحت 23 سنة شوقي غريب عن رد فعله على ارتداء لاعبي المنتخب قناع مسلسل "لاكاسا دي بابل".

واستضاف الإعلامي عمرو أديب شوقي غريب المدير الفني للفريق وعددا من اللاعبين، بمناسبة فوز منتخب مصر الأوليمبي ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، في حلقة أمس السبت من برنامج "الحكاية" على قناة mbc مصر.

وتحدث اللاعبين عن فكرة الظهور بأقنعة سلفادور دالي المرتبطة بالمسلسل الإسباني "La Casa de Papel".

وقالوا إن "الفكرة كانت لطاهر محمد طاهر، الذي تولى مهمة إحضار الأقنعة، وارتداها اللاعبون قبل النزول من أتوبيس الفريق عقب وصولهم إلى الملعب، دون إبلاغ أفراد الجهاز الفني".

وكشف شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي عن تفاجئه بما فعله اللاعبين.

وأضاف أنه في البداية سأل معاونيه "مين دول؟"، ولم يتعرف إلى أي من اللاعبين وهم مرتدين الأقنعة.

وحصد منتخب مصر الأولمبي، الجمعة الماضي، بجانب لقب أمم أفريقيا تحت 23 عاما، كل الجوائز الفردية في البطولة.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" فوز مصطفى محمد، مهاجم المنتخب المصري، بلقب هداف البطولة.

كما فاز رمضان صبحي، قائد منتخب مصر الأولمبي، بلقب أفضل لاعب في البطولة، وحارس المنتخب محمد صبحي بلقب أفضل حارس.

Ramadan Sobhy is your #TotalAFCONU23 Total Man of the Competition after an incredible campaign! 🏆🇪🇬 pic.twitter.com/BCKJIw8m2i — CAF (@CAF_Online) November 22, 2019

كما فاز المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي بلقب أفضل مدرب في البطولة.

وحاز منتخب مصر كذلك من "الكاف" على جائزة "اللعب النظيف".

Fair Play is a Jewel 💎



The Egyptians collect the #TotalAFCONU23 precious Fair Play Award 🇪🇬 pic.twitter.com/8XV6uxBHeO — CAF (@CAF_Online) November 22, 2019

​توج منتخب مصر الأولمبي باللقب الأفريقي لبطولة أفريقيا لكرة القدم تحت 23 عاما.

وتمكن منتخب مصر من الفوز على كوت ديفوار رغم نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بين الفريقين بهدف لكل منهما، في مباراة النهائي المقام على ملعب القاهرة الدولي، ولكن منتخب مصر خطف الفوز في الشوط الإضافي الثاني.

وكان منتخب مصر قد ضمن التأهل إلى أولمبياد "طوكيو 2020" بتأهله إلى نهائي البطولة الأفريقية.

​وسيشارك بجانب منتخب مصر في الأولمبياد كوت ديفوار، وجنوب أفريقيا، الذي فاز على غانا بركلات الترجيح، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.