الزمالك يعلن رسميا انسحابه من بطولة السوبر الأفريقي في قطر

أعلن رئيس نادي الزمالك المصري المستشار مرتضى منصور، اليوم الثلاثاء، عدم خوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي في قطر.

وأضاف: "اتخذنا قرار نهائي بعدم لعب مباراة السوبر الأفريقي بالتصويت".

وقال مرتضى منصور، خلال مؤتمر صحفي في القلعة البيضاء: "مجلس الزمالك عقد جلسة بالأمس وتلقيت رأيا بخوض المباراة بداعٍ أنها حدث رياضي يلعب في أي مكان مثل ملاعب الإسكواش، وهذه وجهة نظر بعض أعضاء المجلس ونحترمها، لكن التصويت النهائي بأننا لن نلعب المباراة".

وأعلن الترجي التونسي، عن إقامة كأس السوبر الأفريقي أمام الزمالك يوم 14 فبراير/ شباط المقبل، وسيقام اللقاء في العاصمة القطرية الدوحة، كما أعلن النادي التونسي.

وحصد الترجي لقب دورى أبطال أفريقيا، فيما فاز الزمالك ببطولة كأس الاتحاد الأفريقى "الكونفدرالية". وكان من المفترض، إقامة المبارة في أكتوبر /تشرين الأول الماضي، إلا أن أزمة نهائي دورى الأبطال بين الترجى والوداد المغربي تسببت في تأجيل المواجهة.