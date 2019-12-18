حقيقة هروب 4 لاعبيين من "ناشئين الزمالك" خارج البلاد

علق رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك أيمن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، على الأنباء المتداولة عن هروب 4 لاعبين من فريق الشباب مواليد 2001 إلى خارج مصر، خلال الساعات القليلة الماضية.

وبحسب موقع بوابة "أخبار اليوم"، قال أيمن عبد العزيز إن "هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة".

وأوضح "فريق الزمالك مواليد 2001 كامل العدد ولم يهرب منه أي لاعب من المقيدين في القائمة.

وأضاف عبد العزيز "لا نعلم شيئا عن اللاعبين المدعين الانتماء لقطاع الناشئين بالزمالك ومن الوارد أن يكون الرباعي المذكور تم الاستغناء عنهم منذ فترة وتحديدا في بداية الموسم".

وفي وقت سابق اليوم، أفاد موقع صحيفة "الوطن سبورت" بهروب 4 لاعبين من فريق الشباب بنادي الزمالك، مواليد 2001 خلال الأيام القليلة الماضية وهم: مصطفى فريد شوقى ورضا العميد وسعيد الهوا وأسامه الجزار.

ونقلت "الوطن سبورت"، عن مصدر داخل قطاع الناشئين بالزمالك، قوله إن 4 لاعبين اختفوا عن تدريبات الفريق بشكل مفاجئ، رغم أنهم ضمن التشكيل الأساسي، وهم من اللاعبين المميزين بالفعل.

وأوضح المصدر أن "مصطفى فريد شوقي هرب إلى تايلاند، بينما الثلاثي رضا العميد وسعيد الهوا وأسامة الجزار هربوا إلى الإمارات".

ووفقا لـ"الوطن سبورت"، يجري مسؤولو الأبيض، تحقيقات موسعة بعد هروب اللاعبين الأربعة، خاصة أنهم مقيدين فى القطاع، وسوف يتخذ النادي كافة الإجراءات القانونية التي من شأنها الحفاظ على حقوقه.

يذكر أن فريق الزمالك، مواليد 2001 يقوده فنيا أحمد عبد المقصود بعد رحيل أمير عبد العزيز إلى الجهاز الفنى للفريق الأول، حيث يحتل الزمالك المركز الأول في جدول ترتيب دوري الجمهورية برصيد 43 نقطة، ويأتي من خلفه إنبي والأهلي.