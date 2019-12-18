رونالدو "الطائر" يشعل مواقع التواصل بهدف خرافي مع يوفنتوس... فيديو

اشتعلت رأسية البرتغالي كريستيانو رونالدو، مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أهدى بسببها فريقه يوفنتوس فوزا ثمينا صعد به إلى صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وانفرد يوفنتوس بصدارة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بفارق ثلاث نقاط عن أقرب ملاحقيه، بعد أن سجل كريستيانو رونالدو هدفا رائعا بضربة رأس، ليقوده للفوز 2-1 خارج ملعبه على سامبدوريا اليوم الأربعاء.

وشهدت المباراة أيضا معادلة رونالدو الرقم القياسي في عدد المشاركات بالدوري، المسجل لصالح جيانلويجي بوفون.

WHAT A GOAL BY RONALDO!!!!! WHAT A FUCKING HEADER!!!pic.twitter.com/2jGewVkLfK — The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) December 18, 2019

​ومنح باولو ديبالا التقدم لحامل اللقب بتسديدة متقنة قبل أن يعادل جيانلوكا كابراري النتيجة، لكن قفزة مذهلة وضربة رأس من رونالدو قبل نهاية الشوط الأول حسمت الأمور.

وسجل رونالدو هدفا ثانيا ألغاه الحكم بداعي التسلل قبل طرد كابراري صاحب هدف سامبدوريا في الوقت المحتسب بدل الضائع لحصوله على الإنذار الثاني.

Cristiano Ronaldo literally suspended in the air to get this goal. Watch the Slo-mo 😱😱🐐 pic.twitter.com/QJYqVvqtcp — Obiora With Another (@OBIORAOFFICIAL) December 18, 2019

​وكانت المباراة استثنائية لبوفون بعدما عادل الحارس المخضرم رقم باولو مالديني البالغ 647 مباراة في الدوري الإيطالي، كما سجل رقما قياسيا ليوفنتوس في الدوري بمشاركته في 479 مباراة مع الفريق متفوقا بمباراة واحدة على أليساندرو ديل بييرو.

ويتصدر يوفنتوس الترتيب برصيد 42 نقطة رغم أن إنتر ميلان صاحب المركز الثاني (39 نقطة) تتبقى له مباراة، بينما يحتل سامبدوريا المركز 17 ولديه 15 نقطة.

وأشعلت رأسية رونالدو مواقع التواصل، التي جعلت البعض يصفه بـ"الدون الطائر"، وانبهر البعض كيف أن رونالدو يكون بتلك اللياقة بمثل هذا العمر، 34 عاما.