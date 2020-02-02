صحيفة: يوفنتوس يرصد 150 مليون إسترليني لخطف نجم ليفربول

كشفت صحيفة إنجليزية، اليوم الأحد، أن فريق يوفنتوس الإيطالي يرصد 150 مليون إسترليني لخطف نجم فريق ليفربول وصمام أمانه فيرجيل فان دايك.

وتقول صحيفة "صن" الإنجليزية، إن إدارة الفريق الإيطالي ترى أن الحصول على خدمات اللاعب الهولندي بجانب الدون كريستيانو رونالدو سيدعم الفريق بشكل كبير في بطولة دوري الأبطال "الشامبيونزليغ".

وأضافت الصحيفة أن "يوفنتوس رصد 150 مليون إسترليني لحسم الصفقة في فترة الانتقالات الصيفية".

وأشارت الصحيفة إلى أن أغلب الأندية الأوروبية تطمع في الظفر بفان دايك المدافع المخضرم، ليس فقط بسبب صلابته الدفاعية التي تعقد مهمة أي دفاع وإنما لشخصيته القيادية التي تمنح فريقه الكثير من الانضباط والالتزام في الميدان.

وأوضحت الصحيفة أن "إذا تمت هذه الصفقة سيكون فان دايك أغلى مدافع في التاريخ للمرة الثانية، وكانت المرة الأولى عندما انتقل من ساوثهامبتون لليفربول بـ 75 مليون إسترليني".

يذكر أن فان دايك حل ثانيا في ترتيب الكرة الذهبية خلف ليونيل ميسي، ولا يوجد مدافع في العالم الآن أفضل منه بعدما تخطى نجوما كثر في ترتيب لاعبي كرة القدم.

تجدر الإشارة إلى أن فان دايك أحد أهم عناصر صحوة ليفربول في السنوات الأخيرة، وفاز معه ببطولة دوري أبطال أوروبا وتوج لأول مرة بكأس العالم للأندية.

ومنذ انضمامه في يناير/كانون الثاني 2018 إلى ليفربول، شارك مع الفريق في 106 مباراة وسجل 11 هدفا وأرسل 5 تمريرات حاسمة.

ويبدو في طريقه للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الذي يتصدره ليفربول بفارق 22 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي حامل اللقب.