"كاف" يحسم الجدل بشأن نتيجة مباراة الأهلي والهلال

أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مساء اليوم الثلاثاء 4 فبراير/شباط، قرارا مفاجئا بشأن الأحداث التي وقعت في مباراة الأهلي المصري والهلال السوداني في ختام دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأصدرت لجنة الانضباط التابعة للكاف، بيانا رسميا عبر الموقع الرسمي للاتحاد، أعلنت فيه جملة من العقوبات الموقعة على الهلال السوداني بسبب الأحداث التي شهدتها المباراة من اقتحام الجماهير لأرضية الملعب وتوقف المباراة نحو 12 دقيقة.

ورغم تلك الأحداث، اعتمدت اللجنة نتيجة المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل من الفريقين، معللة أن تقرير حكم مباراة الأهلي والهلال اعتمد النتيجة بالتعادل 1-1، وذلك يؤكد النتيجة وصحتها.

ولكنه أصدر عقوبات عديدة على الهلال السوداني، جاءت على النحو التالي:

- يخوض الهلال أربع (4) مباريات بمسابقات الكاف للأندية خلف أبواب مغلقة (أي من دون جمهور).

- غرامة قدرها 100 ألف دولار مفروضة على الهلال، منها 50 ألف دولار أمريكي مع وقف التنفيذ بشرط عدم إدانته بارتكاب جريمة مماثلة في غضون عام واحد.

- إيقاف 5 مباريات بمسابقات الكاف للأندية وغرامة قدرها 10 آلاف دولار أمريكي على مسؤول الهلال حسن محمد (مدير العلاقات العامة بالنادي السوداني).

يذكر أن الأهلي تأهل إلى دور ربع النهائي من البطولة إثر احتلاله وصافة مجموعته برصيد 11 نقطة، بفارق نقطتين عن النجم الساحلي المتصدر.

وشهدت مباراة الهلال والأهلي أحداثا كبيرة من الشغب بعد أن تواجد عدد من الجماهير داخل أرضية الملعب مع النصف الثاني من شوط المباراة الثاني اعتراضا على القرارات التحكيمية من قبل المغربي رضوان جيد حكم المباراة.

وهو الأمر الذي أدى إلى تدخل الأمن السوداني والذي نجح في السيطرة على محاولة الاعتداء على حكم المباراة والتي توقفت إلى ما يقرب من 13 دقيقة كاملة بسبب هذه الأحداث غير الرياضية.

ويضم الدور الربع النهائي من منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا كلا من الأهلي ومازيمبي الكونغولي والترجي التونسي وصن دوانز الجنوب أفريقي والنجم الساحلي والزمالك والوداد المغربي والرجاء المغربي.

ومن المقرر أن يجري الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، قرعة لتحديد مواجهات دور الثمانية للبطولة الأفريقية، غدا الأربعاء.