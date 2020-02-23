قناة أبو ظبي الرياضية تكذب بيان الاتحاد المصري لكرة القدم

أكد يعقوب السعدي رئيس قناة أبو ظبي الرياضية، أنه لم يُسلم اتحاد الكرة المصري أي لقطات أو صور أو فيديوهات للاستعانة بها لاتخاذ عقوبات مباراة السوبر المصري الأخيرة بين الأهلي والزمالك.

ونشر يعقوب السعدي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تغريدة قال فيها: "مندهش من إقحام اسم أبوظبي الرياضية في ما يدور من سجال حول عقوبات للاعبي الأهلي والزمالك بعد لقاء السوبر".

وتابع "قولًا واحدًا لم نقدم أي لقطات أو صور أو شرائط لأي أحد عن المباراة أو ما حدث فيها ولم يطلب منا أحد هذا الطلب".

واختتم "ما تريدونه عرضناه على الهواء ولسنا طرفا في الأحداث".

اندهش من اقحام اسم #أبوظبي_الرياضية في ما يدور من سجال حول عقوبات للاعبي الاهلي والزمالك بعد لقاء السوبر

قولا واحدا لم نقدم اي لقطات او صور او شرائط لاي احد عن المباراة او ما حدث فيها ولم يطلب منا احد هذا الطلب

ما تريدونه عرضناه على الهواء

ولسنا طرفا في الاحداث pic.twitter.com/dSl7tsZCCt — يعقوب السعدي 🇦🇪 (@Yakoob_alsaadi) February 23, 2020

وأصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري عقوبات أحداث شغب مباراة السوبر، ومن أبرزها إيقاف محمود عبد المنعم (كهربا) لاعب الأهلي وإمام عاشور نظيره في الأبيض لنهاية الموسم.

وأصدر النادي الأهلي المصري بيانا، اليوم الأحد، أعلن فيه رفضه التام لقرارات الاتحاد المصري ولجوئه للفيفا.

كما أعلن الزمالك عدم استكمال مبارايات الدوري المصري في ظل وجود رئيس الاتحاد المؤقت عمرو الجنايني.

وكان الزمالك قد توج ببطولة السوبر المصري عقب فوزه على الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-3، في المباراة التي أقيمت على ستاد محمد بن زايد بأبوظبي.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي نظيره الزمالك، في السابعة والنصف بتوقيت القاهرة مساء غدا الثنين، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري، على استاد القاهرة.