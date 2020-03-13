تأجيل مباريات تصفيات أمم أفريقيا 2021

أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، مساء اليوم الجمعة، قرارا بتأجيل مباريات تصفيات أمم أفريقيا 2021.

وقال "كاف" في بيان نشره عبر موقعه الرسمي: "بعد المخاوف المتزايدة من فيروس كورونا الجديد وإعلان منظمة الصحة العالمية الذي وصفه بأنه وباء، قرر CAF تأجيل عدد من المسابقات والمباريات حتى إشعار آخر".

تأجيل تصفيات توتال كأس الأمم الإفريقية 2021. — CAF - AR (@caf_online_AR) March 13, 2020

​وأوضح كاف أن المسابقات التي سيتم تأجيل مبارياتها تأتي على النحو التالي:

- تصفيات توتال كأس الأمم الأفريقية 2021: مباريات الجولتين 3 و4 من التصفيات المقررة في الفترة 25 - 31 مارس/آذار 2020.

- تصفيات FIFA كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة: المقررة في الفترة من 20 - 22 مارس/آذار 2020 ومن 27 - 29 مارس/آذار 2020.

- تصفيات توتال كأس الأمم الأفريقية للسيدات 2020: المقررة في الفترة من 8-14 أبريل/نيسان 2020.

وقال الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في بيانه إنه سيتم الإعلان عن جدول جديد لتلك المباريات في الوقت المناسب.

وأعلن الدكتور تيدروس أدهانوم، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أن أوروبا أصبحت الآن بؤرة تفشي جائحة كورونا.

وقال أدهانوم، في مؤتمر صحفي في مقر المنظمة في جنيف: إنه "يتم الإبلاغ عن المزيد من الحالات الآن في أوروبا يوميا، وذلك أكثر من الحالات التي يتم الإبلاغ عنها في الصين في ذروة تفشي الجائحة (وباء عالمي)"، بحسب شبكة "سي إن بي سي".