أطلقها زميله... محمد صلاح يشارك في حملة تبرعات لمكافحة فيروس كورونا

شارك محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول، في حملة أطلقها زميله جوردن هندرسون تهدف لجمع التبرعات من أجل مساعدة الهيئات العامة للصحة في إنجلترا لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

ونشر محمد صلاح بيان حملة التبرع، معلنا مشاركته بهدف جمع 4 ملايين جنيه إسترليني لصالح 150 جمعية خيرية مسجلة في الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا (NHS)، تحت شعار #PlayersTogether.

وجاء في بيان الحملة "نهدف لمساعدة أولئك الذين يقاتلون من أجلنا على خط جبهة الخدمة الصحية الوطنية".

View this post on Instagram #PlayersTogether A post shared by Mohamed Salah (@mosalah) on Apr 8, 2020 at 1:11pm PDT



وتابع البيان "سنجمع عددا من التبرعات المالية للدعم في أكثر من اتجاه، مساعدة الأطقم الطبية والمتطوعين والمرضى المتضررين من فيروس كورونا، بالإضافة إلى مساعد من يعملون في الأماكن الحرجة ويحتاجون لمزيد من الدعم على المدى البعيد".

وأتم البيان "صلواتنا وأفكارنا تذهب إلى كل المتضررين من هذه الأزمة. من خلال التمسك ببعضنا البعض سنتجاوز ذلك. أبقوا في المنزل".

يذكر أن الدوري الإنجليزي قد تم إيقافه لأجل غير مسمى، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.