رسميا... تحديد 4 مايو موعدا لعودة التدريبات في إسبانيا

أعلن بيدرو سانشيز رئيس الوزراء الإسباني، اليوم الثلاثاء، مراحل تخفيف عملية الإغلاق في البلاد، بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقال سانشيز في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، إن تخفيف الإغلاق سيكون على 3 مراحل، ويستمر لمدة 6 أسابيع على الأقل.

El Gobierno anuncia entrenamientos individuales a partir del próximo luneshttps://t.co/Q11H28aNxN pic.twitter.com/DIakDcHGk6 — Mundo Deportivo (🏠 #yomequedoencasa) (@mundodeportivo) April 28, 2020

وأضاف أن "الرياضيين المحترفين في إسبانيا، سيكونون قادرين على العودة للتدريبات بشكل فردي، اعتبارًا من يوم 4 مايو/آيار المقبل".

وتابع أن "إسبانيا قد تعود إلى الحياة الطبيعية خلال 8 أسابيع من بدء تخفيف إجراءات الإغلاق، أي أن ذلك سيكون في نهاية يونيو/حزيران المقبل".

وبدأت رابطة الدوري الإسباني إجراءات عودة النشاط الكروي، بعد أن وضعت بروتوكولا ينظم الأمر تمت الموافقة عليه من جانب الحكومة.

خطة رابطة "الليغا" تشتمل على إجراء اختبارات لفيروس كورونا للاعبين والمدربين والطاقم الإداري، كما تقترح وضع الفرق في فنادق ومدن رياضية قبل 15 يوما من بداية المنافسات.

وبحسب راديو "كادينا سير" يتكفل مستشفى Synlab بإجراء الفحوصات التي تبدأ يوم 28 أبريل/ نيسان، كما سيقوم الأطباء بتوقيع وثيقة قانونية للاعبين تنص على ضمان السلامة وعدم انتقال العدوى.

ووافقت الحكومة الإسبانية على عودة المباريات من دون جمهور حتى بداية عام 2021.

وأخبرت رابطة الدوري الإسباني الأندية بقرار اللعب دون جمهور فترة طويلة، ليتم وضعه في حسابات الأندية من الجانب الاقتصادي، لما سيسببه من تأثير على الإيرادات.

وقدرت الأندية خسائرها من غياب الجمهور بنحو 119.5 مليون يورو.

وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم، قد قرر في مارس الماضي وقف مسابقة الدوري بسبب انتشار فيروس كورونا في البلاد.