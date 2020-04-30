"أسطورة تونس" يكشف الفارق بين صلاح ومحرز

يرى نجم أسطورة المنتخب التونسي، زبير بيه، أن المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول، أفضل من الجزائري رياض محرز جناح مانشستر سيتي، كونه يساهم في رفع اسم اللاعب العربي وتسويق الدوري المصري.

وقال بيه في تصريحات تلفزيونية: "ما يعجبني في صلاح أنه عندما يخوض تجربة غير ناجحة يعود للوراء ثم يتقدم للأمام مرة أخرى".

وتابع النجم التونسي: "صراع فخر العرب بين صلاح ومحرز صنعته مواقع التواصل الاجتماعي ".

وأضاف بيه: "المعطيات تمنح صلاح الأفضلية على محرز لأنه يلعب باستمرار مع ليفربول. على الجانب الآخر كثيرا ما نرى محرز على مقاعد البدلاء".

وأتم بيه مشددا على أن محمد صلاح تجاوز مرحلة التقييم، وأصبح في مكانة بعيدة عن أي لاعب.