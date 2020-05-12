حقيقة تحديد "كاف" للفرق المتأهلة لكأس العالم للأندية 2021

أشارت أنباء صحفية، اليوم الثلاثاء، إلى أن "كاف" يدرس تحديد 3 أندية من الآن للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2021، في ظل ما وصفته تلك التقارير بمخاوف عدم إقامة دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل بسبب جائحة كورونا.
نفى شيهو ديكو عضو إدارة المسابقات في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" في تصريح لموقع "في الجول" الرياضي، تلك الأنباء التي أشارت لتحديد أسماء الأندية المتأهلة لكأس العالم للأندية عام 2021.
وأضاف "هذا التقرير غير صحيح، لم نحدد أسماء المتأهلين لكأس العالم للأندية".
وكان موقع "الصريح أون لاين"، التونسي قد أفاد، بأنه رغم نفي العديد من الجهات الرسمية داخل الاتحاد الأفريقي حول حسم الأندية الأفريقية الذي سوف تمثل القارة في بطولة العالم للأندية بالصين 2021، إلا أن الاتجاه داخل الكاف هو إدراج نادي الترجي التونسي باعتباره بطل دوري أبطال أفريقيا في النسخة الماضية والوداد المغربي صاحب المركز الثاني ضمن القائمة إلى جانب نادي الزمالك بطل كأس الاتحاد الأفريقي "الكونفدرالية" في النسخة الماضية وبطل السوبر الأفريقى ضمن القائمة المرشحة للمشاركة.
ويواجه "كاف" أزمة كبيرة في تحديد ممثل القارة السمراء للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2021 في ظل تأجيل مباريات نهائي دوري أبطال أفريقيا بسبب انتشار فيروس كورونا.
واستقر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على تأجيل بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في صيف 2021 بالصين لمدة عام، لتقام في الصيف التالي وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا، الذي تسبب في تعطيل العديد من المسابقات ونقلها لمواعيد جديدة وأبرزها بطولة يورو 2020 التي نقلت من الصيف المقبل إلى صيف 2021.
ومن المقرر أن تقام بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد بمشاركة 3 أندية أفريقية وستنقسم الأندية الـ24 إلى 8 مجموعات من 3 فرق يتأهل منها الأوائل فقط إلى ربع النهائي بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية.
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