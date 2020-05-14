بعد تعديلات "فيفا"... الدوري الألماني يسمح بـ 5 تبديلات لكل فريق لنهاية الموسم

أعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم في بيان، اليوم الخميس، أنها سمحت للأندية بإجراء 5 تبديلات في المباراة الواحدة بدلا من الـ 3 المعتادة حتى نهاية الموسم.

ووفقا للبيان، أكدت الرابطة أيضا أنه سيكون هناك هبوط في أول درجتين للدوري بشرط اكتمال الموسم الذي سيمتد إلى ما بعد 30 يونيو/ حزيران إلى لزم الأمر.

وبذلك سيكون الدوري الألماني أول بطولة كبرى تستخدم هذا التعديل.

وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أنه سيكون بوسع الفرق إجراء 5 تغييرات في المباراة الواحدة، بدلا من التغييرات الـ3 المسموح بها حاليا، وذلك في إطار تغييرات جديدة مؤقتة في القواعد تهدف إلى الحد من تأثير ازدحام المباريات المتوقع عقب أزمة كورونا.

#DFL-Mitgliederversammlung bekräftigt: Laufende Saison soll zu Ende gespielt werden – falls notwendig im Juli ➡️ https://t.co/AEEJrV0gJA pic.twitter.com/3cfC8TYJm3 — DFL Deutsche Fußball Liga (@DFL_Official) May 14, 2020

وأشار الاتحاد إلى أن التغييرات الجديدة سيسمح بتطبيقها في جميع البطولات التي من المقرر أن تستكمل بحلول نهاية العام الحالي وأن منظمي كل بطولة هم من سيقرر تطبيق هذه القواعد في بطولاتهم من عدمه.

من جانبه قال رئيس "فيفا" جياني إنفانتينو إن كرة القدم ستصبح مختلفة تماما عندما تعود عجلتها للدوران، وأن التوقف الحالي للعبة ربما يكون بمثابة فرصة طيبة لإعادة النظر في برنامجها المزدحم بالمباريات والأحداث والمقرر أن تستمر حتى 2024.

ولا تزال دول أوروبية مثل إيطاليا وإنجلترا تأمل في استكمال ما تبقى من مباريات بطولات الدوري هذا الموسم، لكن ذلك ربما يعني تأخير انطلاق موسم 2020-2021 كما يرغب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في إنهاء موسم دوري الأبطال والدوري الأوروبي.