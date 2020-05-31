سرقة مقتنيات غريبة جدا من منزل نجم مانشستر الجزائري رياض محرز... صور

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تفاصيل تعرض منزل نجم نادي مانشستر الجزائري رياض محرز للسرقة، وفقدان الكثير من المقتنيات الملفتة التي احتفظ بها نجم الكرة.

وسرق اللصوص كمية كبيرة من النقود والحلي الذهبية وثلاث ساعات فاخرة جدا تقدر أسعارها بآلاف الدولارات بحسب الصحيفة.

وأشارت الصحيفة إلى أن قيمة الساعات لوحدها تبلغ حوالي 300 ألف دولار، بالإضافة إلى مبلغ يقدر بحوالي 50 ألف دولار كانت في المنزل سرقت نقدا.

سرقة محتويات تقدّر بأكثر من 500 ألف باوند من منزل لاعب مانشستر سيتي رياض محرز في مانشستر.



من بينهم:



- ساعة ريتشارد ميل قيمتها 230 ألف باوند، وتصل بالسوق السوداء إلى مبلغ أكبر بكثير.



- ساعة رولكس بـ40 ألف وأخرى بـ35 ألف.



- 50 ألف باوند نقداً. pic.twitter.com/A7C5Ie8Opl — E P L W O R L D (@EPLworld) May 31, 2020

وأشارت الصحفية إلى أن إحدى الساعات المسروقة مصنوعة من نفس الخامات التي تصنع منها مركبات الفضاء، مرصعة بالأحجار الكريمة، من نوع "ريتشارد مايل"، تبلغ قيمتها حوالي 230 ألف جنيه إسترليني.

سرقة محتويات تقدّر بأكثر من 500 ألف باوند من منزل لاعب مانشستر سيتي رياض محرز في مانشستر.



من بينهم:



- ساعة ريتشارد ميل قيمتها 230 ألف باوند، وتصل بالسوق السوداء إلى مبلغ أكبر بكثير.



- ساعة رولكس بـ40 ألف وأخرى بـ35 ألف.



- 50 ألف باوند نقداً. pic.twitter.com/A7C5Ie8Opl — E P L W O R L D (@EPLworld) May 31, 2020

لكن أغرب ما تم سرقته من النجم هو مجموعة نادرة من قمصان كرة القدم، تقدر قيمتها بحوالي 150 ألف دولار، بالإضافة إلى صور خاصة، لتبلغ القيمة الإجمالية للمسروقات حوالي نصف مليون دولار.

ونوهت الصحيفة إلى ازدياد حالات السرقات التي تستهدف منازل نجوم الدوري الإنجليزي، حيث سجلت سرقات متعددة لأربع نجوم من أبطال المنتخب في عدة مدن مثل لندن وتوتنهام وغيرها.