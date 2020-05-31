رئيس الأهلي المصري يجتمع مع اللجنة القانونية بالنادي

يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، برئاسة محمود الخطيب أول اجتماع تقليدي له عقب انقضاء إجازة عيد الفطر.

وسيعقد الاجتماع يوم الثلاثاء المقبل، لمناقشة العديد من الملفات الخاصة بقطاعات النادي المختلفة في الفروع الثلاثة للنادي، بحسب الحساب الرسمي للأهلي على "فيسبوك".

وتابع بيان "الأهلي" أن محمود الخطيب حرص على الاجتماع ظهر اليوم الأحد باللجنة القانونية بالنادي، واستطلع مع أعضائها آرائهم حول العديد من الأمور التي طفت على الساحة الرياضية في الفترة الأخيرة.

وأقيمت تلك الجلسة قبل العرض على مجلس الإدارة في اجتماع يوم الثلاثاء المقبل والمحدد من قبل لمناقشة جدول الأعمال.

يذكر أن الخلافات اشتعلت من جديد بين رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، والنادي الأهلي المصري، بعد أن هاجم آل الشيخ، الجمعة، مجلس إدارة النادي عبر حسابه على "فيسبوك"، معيدا للأذهان ذكريات خلاف قديم انتهى بجلسة تصالح بينه وبين رئيس النادي محمود الخطيب في منزل الأخير.

ورد محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أمس السبت، على تركي آل الشيخ برسالة وصفت بالنارية للمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية.