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    من مباراة ريال مدريد أمام فالنسيا في الدوري الإسباني

    إسبانيا تدرس السماح للجماهير بحضور مباريات كرة القدم

    © REUTERS / HEINO KALIS
    رياضة
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    قال فرناندو سيمون، منسق الطوارئ الصحية، اليوم الثلاثاء، إن وزارة الصحة الإسبانية تدرس إمكانية السماح للجماهير بالعودة للملاعب عند استئناف موسم كرة القدم خلال وقت لاحق هذا الشهر بعد ثلاثة أشهر من التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا.

    ريال مدريد
    © REUTERS / JUAN MEDINA
    الدوري الإسباني يعلن جدول مبارياته مع اقتراب استئناف الموسم
    وأوضح سيمون أن المناطق التي دخلت المرحلة الثالثة من تخفيف القيود قد تسمح بإقامة مباريات في حضور جماهير لكن قد يتم تجنب هذا الأمر لصالح العدالة الرياضية؛ حسب "رويترز".

    وتعود منافسات دوري الدرجة الأولى يوم 11 يونيو/ حزيران وتليها بيوم واحد مباريات الدرجة الثانية وقالت رابطة الدوري الإسباني إن كل المباريات ستلعب دون جماهير لتجنب موجة ثانية من انتشار الفيروس.

    لكن نادي لاس بالماس المنافس بالدرجة الثانية بدأ نقاشا حول عودة الجماهير وقال رئيسه ميجيل أنخيل راميريز إنه يأمل في حضور المشجعين في أول مباراة لفريقه بعد العودة أمام جيرونا.

    وأضاف سيمون أن هذه المسألة خضعت للنقاش اليوم الثلاثاء في اجتماع افتراضي مع وزير الصحة سلفادور إيا ووزيرة الرياضة ايريني لوزانو وأربعة من لاعبي الدوري من بينهم جيرار بيكي مدافع برشلونة وكوكي لاعب أتليتيكو مدريد.

    وأوضح أن اللاعبين ووزارة الرياضة لا يريدون عودة الجماهير إلا إذا سُمح لكل فريق باستقبال مشجعين.

    وقال "وزارة الرياضة اتفقت في هذا مع اللاعبين والقرار لم يصدر من وزارة الصحة.

    "لم نحصل على إجابات حاسمة ولسنا في وضع يسمح لنا بالقيام بذلك حتى الآن لكن في الواقع التزم وزير الصحة بتقييم المخاطر وإذا كانت هناك منطقة في المرحلة الثالثة فسيتم تقييم إمكانية حضور الجماهير للمباريات".

    وإسبانيا من أكثر الدول الأوروبية تضررا من الفيروس وفرضت إجراءات عزل صارمة في مارس آذار لكنها خففت القيود بحسب تطور المرض في كل منطقة.

    ومن المتوقع أن تنتقل معظم المقاطعات للمرحلة الثالثة بدءا من الثامن من يونيو/ حزيران الجاري مع استثناء منطقة مدريد ومقاطعة برشلونة وبعض مقاطعات كاستيا ليون.

    وقال خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري إنها تخطط لعودة الجماهير للمدرجات في الموسم المقبل الذي من المفترض أن ينطلق في 12 سبتمبر/ أيلول شريطة الحصول على الضوء الأخضر من السلطات الصحية.

    انظر أيضا:

    الدوري الإسباني يعلن جدول مبارياته مع اقتراب استئناف الموسم
    11 يونيو... مواجهة قمة في الدوري الإسباني
    الدوري الإسباني يعلن موعد استئناف التدريبات الجماعية
    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, الدوري الإسباني, إسبانيا
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