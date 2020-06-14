أهداف مباراة أتلتيكو مدريد وأتليتك بلباو 1-1 في الدوري الإسباني... فيديو

سقط أتلتيكو مدريد في فخ التعادل (1-1) أمام مضيفه أتلتيك بلباو، اليوم الأحد، في الجولة الـ28 من الدوري الإسباني.

تقدم إيكر مونياين لبلباو في الدقيقة 27 وبعد دقيقتين أدرك دييغو كوستا التعادل لأتلتيكو.

Athletic 1-0 Atletico Madrid, what a goal 😱😍🔥



pic.twitter.com/TmPLABF31p — BRGoals (@BRGoals) June 14, 2020

تجدر الإشارة إلى أنها المباراة الأولى للفريقين بعد استئناف البطولة عقب توقفها بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

ويعد هذا التعادل الثالث على التوالي لأتلتيكو في الليغا ليظل في المركز السادس بـ46 نقطة، أما بلباو فيحل بالمركز العاشر بـ38 نقطة.

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني بـ61 نقطة متقدما بـ 5 نقاط على ريال مدريد الوصيف الذي يستضيف إيبار مساء اليوم.