أهداف مباراة بروسيا دورتموند ورازن بال شبورت لايبزيج 2-0 في الدوري الألماني... فيديو

أحرز إيرلينج هالاند هدفين ليقود بروسيا دورتموند للفوز 2-صفر على مستضيفه رازن بال شبورت لايبزيج وحسم المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم السبت.

وحسب "رويترز" واصل المهاجم النرويجي الشاب مسيرته الرائعة بعد انضمامه لدورتموند في يناير/ كانون الثاني إذ رفع رصيده إلى 13 هدفا في عشر مشاركات في التشكيلة الأساسية بالدوري.

وضمن دورتموند المركز الثاني في المسابقة خلف بايرن ميونيخ للمرة الخامسة في ثمانية مواسم إذ كان لايبزيج بحاجة إلى نقطة واحدة على الأقل للحفاظ على آماله في مركز الوصيف.

ورفع دورتموند رصيده إلى 69 نقطة متقدما بست نقاط على لايبزيج قبل مواجهات الجولة الأخيرة السبت المقبل.

ورغم الخسارة اقترب لايبزيج من ضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا بعد هزيمة باير ليفركوزن 2-صفر في ملعب هيرتا برلين.