برشلونة يعلن تفاصيل إصابة غريزمان

أوضح نادي برشلونة اليوم الأحد، طبيعة الإصابة التي يعاني منها الفرنسي أنطوان غريزمان، مهاجم الفريق.

ووفقا لبيان رسمي على حساب برشلونة بموقع "تويتر"، فإن "غريزمان خضع لاختبارات جديدة، صباح اليوم، والتي أظهرت معاناته من إصابة في العضلة الرباعية في الفخذ الأيمن".

❗[LATEST NEWS] Tests this morning have shown that Antoine Griezmann has a quadriceps muscle injury in his right leg. He is not available for selection and the evolution of the injury will condition his availability.https://t.co/G7caKZS9Io pic.twitter.com/7jxrypVRsj — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 12, 2020

وأضاف البيان أن "مدة غياب غريزمان عن المباريات تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة".

ولم يحدد برشلونة المدة التي سيغيبها مهاجمه عن صفوفه لكن تقارير محلية قالت إنه "سيغيب لمدة 3 أسابيع ما يعني غيابه عن مباراة فريقه المقبلة أمام ضيفه أوساسونا الخميس المقبل إلى جانب مباراته الأخيرة في الموسم في مواجهة ألافيس في ملعب الأخير الأحد القادم".

وكان غريزمان غادر مباراة بلد الوليد، أمس السبت، في الجولة الـ36 من الليغا مصابا.

وبعد فوز الأمس حافظ برشلونة على فرصته في المنافسة على لقب الدوري رغم أن منافسه ريال مدريد المنفرد بالصدارة سيكون بوسعه توسيع الفارق بين العملاقين إلى 4 نقاط إذا فاز على غرناطة غدا الاثنين.

يذكر أن لاعب منتخب فرنسا يقدم أداء متميزا هذا الموسم بعد انتقاله في العام الماضي قادما من أتليتيكو مدريد مقابل 120 مليون يورو.