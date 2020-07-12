برشلونة يعلن تفاصيل إصابة غريزمان

ووفقا لبيان رسمي على حساب برشلونة بموقع "تويتر"، فإن "غريزمان خضع لاختبارات جديدة، صباح اليوم، والتي أظهرت معاناته من إصابة في العضلة الرباعية في الفخذ الأيمن".
❗[LATEST NEWS] Tests this morning have shown that Antoine Griezmann has a quadriceps muscle injury in his right leg. He is not available for selection and the evolution of the injury will condition his availability.https://t.co/G7caKZS9Io pic.twitter.com/7jxrypVRsj— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 12, 2020
وأضاف البيان أن "مدة غياب غريزمان عن المباريات تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة".
وكان غريزمان غادر مباراة بلد الوليد، أمس السبت، في الجولة الـ36 من الليغا مصابا.
وبعد فوز الأمس حافظ برشلونة على فرصته في المنافسة على لقب الدوري رغم أن منافسه ريال مدريد المنفرد بالصدارة سيكون بوسعه توسيع الفارق بين العملاقين إلى 4 نقاط إذا فاز على غرناطة غدا الاثنين.
يذكر أن لاعب منتخب فرنسا يقدم أداء متميزا هذا الموسم بعد انتقاله في العام الماضي قادما من أتليتيكو مدريد مقابل 120 مليون يورو.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)