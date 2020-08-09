ميسي يرفض مصافحة الحكم عقب لقاء نابولي... فيديو

رفض الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، مصافحة التركي كونيت شاكير، حكم مباراة نابولي، أمس السبت، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، فيديو في نهاية المباراة، عندما مد شاكير يده لمصافحة ميسي، بينما أشار البرغوث بإصبعه رافضا التحية.

دوري ابطال اوروبا | برشلونة 3 × 1 نابولي |ميسي رفض انه يسلم على الحكم بعد نهاية المباراة 🔥🔥🔥🔥 HD



Via : @if24hd_ pic.twitter.com/Clp0sIckGm — فهد هُنا (@dnifetalosi) August 8, 2020

وشهدت المباراة إلغاء شاكير هدفا لميسي بداعي وجود لمسة يد، عقب العودة إلى تقنية الفيديو.

دوري ابطال اوروبا | برشلونة 2 × 0 نابولي | هدف ميسي الملغي كـــــاملا من بداية الهجمة HD



Via : @if24hd_ pic.twitter.com/jqeUgj8zQY — فهد هُنا 😎 (@aivlysveditz) August 8, 2020

يذكر أن بعض التقارير زعمت أن ميسي رفض مصافحة كوستاس مانولاس، مدافع نابولي، بسبب موقف سابق للاعب اليوناني، لكن "ماركا" أكدت أن الواقعة كانت مع حكم اللقاء.

دوري ابطال اوربا : برشلونة 3 × 1 نابولي | اهداف المباراة HD pic.twitter.com/lhGWdQyhci — [̲̅N̲̅].[̲̅A̲̅].[̲̅W̲̅].[̲̅A̲̅].[̲̅F̲̅]. (@N_A_W_A_F__1985) August 8, 2020

وكان برشلونة قد تغلب على نابولي بنتيجة 3-1، وصعد لمواجهة بايرن ميونخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.