بعد الخروج من دوري الأبطال... نادي أوروبي يشيد تمثالا للاعبه

كشف نادي أوروبي كبير عن خططه لتكريم نجم فريقه لكرة القدم، على رحلة العطاء الطويلة التي ساهم خلالها بحصد العديد من الألقاب، بطريقة خاصة للغاية.

وأعلن مانشستر سيتي، اليوم الاثنين، تكريم لاعبه ديفيد سيلفا، بنفس طريقة القائد السابق فينسينت كومباني، عبر تدشين تمثال احتفاءً بسنواته العشر مع النادي ومساهمته في تحقيق 14 لقبا، بحسب وكالة "فرانس برس".

وأسدل الستار على مسيرة لاعب خط الوسط المهاجم الدولي السابق لمنتخب إسبانيا، البالغ من العمر 34 عامًا، مع السيتي بعد الهزيمة المفاجئة (3-1) أمام ليون في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت.

انضم سيلفا من فالنسيا في عام 2010، ولعب 436 مباراة - وكان جزءًا من المنتخب الإسباني الذي فاز بلقبين في بطولة أوروبا (2008 و2012) وكأس العالم 2014.

وقال رئيس السيتي، خلدون المبارك، في بيان للنادي: "ديفيد لاعب ساهم في التحولات وقائد هادئ ألهم كل من حوله. سيكون تمثاله بمثابة تذكير دائم باللحظات الرائعة التي قدمها لنا، ليس فقط كلاعب كرة قدم عظيم، ولكن كسفير ملهم".

سيتم الكشف عن التمثال في عام 2021، وسيتم تنظيم حفل خاص باللاعب للاحتفاء بمساهمته، وتسمية ملعب تدريب على اسمه تكريما له.

خاض سيلفا 309 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسجل 60 هدفًا ولعب دورًا محوريًا في فوز السيتي باللقب في أعوام 2012 و2014 و2018 و2019. كما فاز بكأس الاتحاد الإنجليزي وخمسة كؤوس الدوري.