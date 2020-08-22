لاجئة عربية... أول حكم محجبة في الدوري الإنجليزي.. فيديو

نشرت اللاجئة الصومالية على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فيديوهات للقاءات أجرتها معها محطات تلفزيونية عالمية، تحدثت فيها عن طفولتها التي كانت سبباً في تعلقها برياضة كرة القدم.
From refugee to referee. @Seanfletchertv and @Charlottehawkns meet @jj_Roble, the 26-year-old who fled the civil war in Somalia aged 10 and wants to become the first muslim Premier League referee.— Good Morning Britain (@GMB) August 14, 2020
Watch GMB here👉https://t.co/fzcHkA6S4k pic.twitter.com/FoiDhBfno9
تحدثت روبلي عن قصة لجوئها مع عائلتها إلى بريطانيا وهي في العاشرة من عمرها بسبب الحرب الأهلية في الصومال، وأسباب تعلقها بكرة القدم واختيارها مجال التحكيم.
وقالت إنها تعشق كرة القدم منذ صغرها، وإنها كانت تلعب كرة القدم في الصومال مع الأولاد، فلم تكن هناك فرق خاصة للبنات.
👋 Meet @JJ_Roble, the UK's first female Muslim referee from London.— The Women’s Football Channel (@WePlayStrong_) August 11, 2020
This is JJ's story...
🎥 https://t.co/q62m0rjeoD
Together #WePlayStrong#EspritxUEFA#StrongIs#Esprit pic.twitter.com/TzomzRnBzB
اللاجئة الصومالية عبرت في حديث تلفزيوني عن أنها تأمل بأن تكون قدوة لفتيات مسلمات أخريات يردن احتراف التحكيم أو كرة القدم أو الرياضة بشكل عام.
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