إلغاء بطولة عالمية كبرى تستضيفها قطر بسبب "كورونا"

تلقى الاتحاد القطري للسباحة، اليوم الأحد، خطابا رسميا من الاتحاد الدولي للعبة، يفيد بإلغاء بطولة كأس العالم للسباحة للعام الحالي 2020؛ وذلك من أجل ضمان سلامة الرياضيين في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وبحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا)، كان من المقرر أن تستضيف الدوحة الجولة الربعة من البطولة في شهر تشرين الأول/أكتوبر القادم؛ وسوف تستأنف البطولة خلال العام المقبل 2021.

الاتحاد القطري للسباحة يتلقى خطابا رسميا من الاتحاد الدولي يفيد بإلغاء بطولة كأس العالم للسباحة للعام الحالي 2020 من أجل ضمان سلامة الرياضيين في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/ .#قنا — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) August 23, 2020

يشار إلى أن نسخة 2021 تتضمن 6 جولات، تقام الأولى في سنغافورة، والجولة الثانية في جينان الصينية، خلال شهر أيلول/سبتمبر 2021؛ بينما تقام الثالثة في العاصمة الألمانية برلين من 1 إلى 3 أكتوبر/تشرين الأول، والجولة الرابعة في عاصمة هنغاريا بودابست من 7 إلى 9 في نفس الشهر، والجولة الخامسة في الدوحة القطرية من 21 إلى 23 في ذات الشهر أيضا، والجولة السادسة في كازان في تتارستان الروسية، من 28 إلى 30 أكتوبر 2021.

وستقام الجولات الـ 6 لكأس العالم للسباحة 2021 في المجرى القصير (25 مترا)؛ حيث ستكون مؤهلة لبطولة العالم للسباحة في المجرى القصير المقررة في شهر ديسمبر/كانون الأول من ذات العام.