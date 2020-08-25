الزمالك: لم نغلق ملف نادي القرن

أكد المستشار أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس نادي الزمالك المصري، أن ناديه لم يغلق "ملف نادي القرن الأفريقي"، موضحا أن هناك ملف كامل يتم تجهيزه قبل تقديمه إلى الاتحادين الدولي والمصري.

وقال جلال في تصريحات إذاعية: "ملتزمون بما سبق وأشرنا إليه بشأن ملف نادي القرن، نحاول البحث عن حقوق النادي التي لم يتم متابعتها خلال الفترات السابقة".

وتابع "يكفينا شرف المحاولة حتى لو لم نحصل حقوقنا، هناك لجنة رباعية أتواجد بها برفقة أحمد مرتضى منصور واثنين آخرين، نقوم بعرض كافة المستجدات على مرتضى منصور رئيس النادي وبدوره يعرضها على مجلس إدارة النادي".

وأتم "نعمل على تجهيز ملف قوي، نستعين بآراء أكثر من خبير، وفور الانتهاء منه سنقوم بإرساله إلى الاتحادين الدولي والمصري".

يذكر أن نادي الزمالك قرر قبل عدة أسابيع فتح ملف أحقيته في الحصول على لقب نادي القرن الذي تم منحه للأهلي قبل 20 عاما، من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.