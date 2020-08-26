مرتضى منصور: تقنية "الفار" جعلت الأهلي فريقا ليس مخيفا

قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، إن تقنية حكم الفيديو "الفار" جعلت الأهلي فريقا ليس مخيفا.

وأشار منصور، في تصريح نقلته صحيفة "المصري اليوم"، إلى أن إدخال تقنية "الفار" في منافسات الدوري الممتاز المصري، مكن الزمالك من التغلب بسهولة على الأهلي في مباراة القمة الأخيرة.

وتابع رئيس الزمالك قائلا "قلت لكم من قبل الأهلي ليس بعبع، بل هو فريق مختلف تماما بعد إدخال تقنية الفار واللجوء للحكام الأجانب".

وأكمل مرتضى منصور بقوله "أوجه كل الشكر للاعبي الزمالك على الفوز، كانوا رجالا على قدر المسؤولية".

وانتهت مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقامة قبل أيام على إستاد القاهرة الدولي بفوز الفريق الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

​ورغم الخسارة من الزمالك، لا يزال يتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 56 نقطة، فيما يأتي الزمالك بالمركز الثاني برصيد 42 نقطة.