الأهلي على بعد 3 نقاط من حصد لقب الدوري بفوزه بثلاثية نظيفة في شباك الإسماعيلي... فيديو

بات النادي الأهلي المصري على بعد 3 نقاط فقط من أجل حصد لقب الدوري المصري للمرة الـ42 في تاريخه، بانتصاره العريض على الإسماعيلي، ضمن مباريات الجولة الـ26 من مباريات الدوري المصري الممتاز.

وتمكن الأهلي من الفوز على الدراويش مساء اليوم الجمعة بثلاثية نظيفة.

وافتتح علي معلول التسجيل للأهلي في الدقيقة الخامسة من زمن اللقاء من ركلة جزاء.

​ثم أهدر الإسماعيلي في الدقيقة 43 ركلة جزاء تصدى لها عمر الوحش.

وشهد الشوط الثاني سيطرة أهلاوية، حيث سجل أليو بادجي وأحمد الشيخ هدفين في الدقيقتين 65 و70 من زمن اللقاء.

وشهدت المباراة احتفال لاعبي الأهلي على طريقة مؤمن زكريا، تكريما له بسبب ابتعاده عن المباريات لمرض نادر أصيب به.

ووصل الأهلي إلى النقطة 71 ويحتاج لـ 3 نقاط فقط من أجل حسم لقب الدوري، بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة 30 في المركز العاشر.