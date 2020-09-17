القصة الكاملة لتعرض محمد صلاح إلى حادث سير وتدخل الشرطة لإنقاذه... صورة

اهتمت تقارير صحفية عالمية ومحلية عديدة بما أثير حول تعرض النجم الدولي المصري، محمد صلاح إلى حادث سير خلال توجهه إلى تدريبات فريقه ليفربول، وتدخل الشرطة الإنجليزية لإنقاذه.

وبدأت القصة، عندما نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، تقريرا يفيد تعرض محمد صلاح، لحادث بسيارته البنتلي البالغ سعرها 160 ألف جنيه إسترليني.

ولفتت الصحيفة الإنجليزية إلى أن الحادث وقع بالقرب من منطقة "نتسفورد" الأسبوع الماضي، وتدخلت وحدات من الشرطة لمساعدته وإنقاذه.

وأشارت "الصن" إلى أن أحد ضباط خدمة مساعدة السيارات على الطرق، ساعد محمد صلاح، بعدما تعرض إطار سيارته لثقب كاد أن يعرضه لحادث.

وقام ضابط الدورية، روب ريدغون، بقطر سيارة محمد صلاح، وركب الدولي المصري في شاحنة الإنقاذ، حتى تم إعادة السيارة ومحمد صلاح إلى منزله.

وحرص الضابط البريطاني على التقاط صورة سيلفي مع محمد صلاح، وسيارته المعطلة.

وقال الضابط "لقد سألته عما إذا كان قد سافر من قبل في شاحنة إنقاذ (ونش)، بالطبع لا، صلاح كان مهذبًا للغاية، وقمت بإعادته للمنزل".

من جانبها، نقلت صحيفة "الوطن" المصرية، عن عبد العزيز البمبي، خال محمد صلاح، قوله إن الواقعة حدثت قبل 10 أيام تقريبا.

وتابع خال محمد صلاح قائلا "الحادث كان عبارة عن انفجار في أحد إطارات السيارة، التي يقودها صلاح أثناء توجهه للتدريب في نادي ليفربول، انفجار الإطار وقع عند بوابة النادي، لا يوجد ما يقلق بشأن محمد صلاح".

Mohamed Salah suffers puncture driving £160k Bentley Continental GT with Liverpool star saved by AA while on side of M6: MOHAMED SALAH suffered a puncture on the M6 last week – and needed to be rescued by the AA. The… https://t.co/ocWaPN8XlM #guestpost #footballnews #soccernews pic.twitter.com/kGmPOolL1P — @easysoccernews (@EasySoccerNews) September 17, 2020

​وكان محمد صلاح قد افتتح مبارياته مع ليفربول في الدوري الإنجليزي، بتسجيله هاتريك (3 أهداف) أمام ليدز يونايتد.

واقترب محمد صلاح من خطوة أخرى كبيرة في طريق دخوله نادي المائة مع ليفربول.

وشارك صلاح بقميص ليفربول في 154 مباراة، وسجل 97 هدفا، منها ثلاثية "هاتريك" أمس السبت في شباك ليدز يونايتد في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي.