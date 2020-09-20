بالفيديو... أهداف ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي (2-0)

فاز فريق ليفربول، على مضيفه تشيلسي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما بين الفريقي، مساء اليوم الأحد، بملعب "ستامفورد بريدج" ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحل ليفربول ضيفا على فريق تشيلسي الذي استضافه على ملعب "ستامفورد بريدج"، وبعد مرور 50 دقيقة من عمر المباراة استطاع ساديو ماني تسجيل هدفين لصالح ليفربول في الدقيقة 50 والدقيقة 54 على التوالي، ليمنح الريدز 3 نقاط مهمة.

تشيلسي 0 × 1 ليفربول .. هدف ساديو ماني https://t.co/CT2AyJxicq — Abdulaziz | اهداف HD (@alamiHD1) September 20, 2020

وشارك المصري محمد صلاح في التشكيلة الأساسية لفريق ليفربول، لكنه لم يحرز أي أهداف، في المباراة التي شهدت طرد أندرياس كريستنسن في نهاية الشوط الأول، بعد عرقلة ساديو ماني الذي كان في طريقه للانفراد بمرمى تشيلسي.

ورغم حصول تشيلسي على ركلة جزاء في الدقيقة 74 من عمر المباراة، إلا أن جورجينيو، لاعب تشيلسي، أهدرها أثناء التسديد في الدقيقة 75، حيث تصدى لها أليسون بيكر، ببراعة.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد ليفربول إلى 6 نقاط، حيث أصبح يحتل المركز الثالث بفارق الأهداف عن إيفرتون وأرسنال، بينما أصبح البلوز في المركز العاشر وتوقف رصيده عند 3 نقاط.