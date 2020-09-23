نجم هجوم الزمالك يطلب الرحيل عن صفوف الفريق

كشفت تقارير صحفية محلية أن نجم هجوم فريق الزمالك المصري، طلب بصورة عاجلة الرحيل عن صفوف الفريق.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن مصادرها، ما وصفته بضغط المهاجم، مصطفى محمد، على إدارة الزمالك، للموافقة على رحيله عن صفوف الفريق الأبيض، بداية الموسم الجديد.

وقالت المصادر إن "مصطفى محمد، يضغط للرحيل، رغبة منه لخوض تجربة الاحتراف، في ظل وجود عروض عدة لضمه حتى لو على سبيل الإعارة".

ولكن الأزمة، وفقا للمصادر، هو رفض مجلس إدارة الزمالك رحيل اللاعب مهما كانت العروض، بسبب حاجة الفريق "الفنية" له الفترة المقبلة.

ولفتت المصادر أن الزمالك رفض عروضا من أندية "فنربهتشة" التركي للتعاقد مع مصطفى محمد، في عرض وصل إلى 2.5 مليون يورو، وميزة 5% من قيمة إعادة بيعه.

كما قالت المصادر إن مصطفى محمد تلقى عقد احتراف في أحد أندية الدوري الهولندي الموسم المقبل، لكن إدارة النادي الأبيض لم تبت فيه حتى الآن.