رسميا... بيراميدز يعلن التعاقد مع نجم الأهلي المصري

أعلن نادي بيراميدز المصري، رسميا، اليوم الجمعة، التعاقد مع نجم الأهلي المصري.

وأشار بيراميدز، في منشور عبر حسابه على موقع "تويتر" إلى أن حارس الأهلي المخضرم، شريف إكرامي، انتقل إلى بيراميدز، بداية من الموسم المقبل.

وأوضح أن شريف إكرامي، انتقل في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء تعاقده مع الهلي.

​وقال بيراميدز إن إكرامي، وقع عقدا بداية من الموسم المقبل لمدة 3 سنوات.

ومن المقرر أن يقدم بيراميدز حارسه الجديد في مؤتمر صحفي مقام مساء اليوم في استاد الدفاع الجوي.

ويعتبر انتقال شريف إكرامي، هو ثالث الصفقات الكبرى، التي يتعاقد عليها بيراميدز من الأهلي، بعد ضمه أحمد فتحي، ورمضان صبحي.

ويجلس إكرامي، 36 عاما، بديلا للحارس الأساسي للأهلي، محمد الشناوي على مدار المواسم الثلاثة الأخيرة منذ 2017 وحتى الآن.

يُذكر أن إكرامي عاد إلى الأهلي الذي نشأ فيه منذ الصغر قادما من الجونة في يناير 2010، كما خاض تجربة احترافية مع نادي فينورد الهولندي منذ 2005 حتى 2009 تخللها فترة إعارة مع أنقرة غوجو التركي في نهاية 2008.