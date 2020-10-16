صورة من رونالدو تظهر تحديه "كورونا" بطريقة استثنائية

وجه النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، اليوم الجمعة، رسالة تحدي إلى فيروس "كورونا" المستجد خلال مكوثه في العزل الصحي، وذلك بعد إصابته به مؤخرا.

وشارك رونالدو صورة عبر حسابه بموقع "إنستغرام"، تعكس تحديه للفيروس بطريقة استثنائية، والتي ظهر فيها وهو يضحك بجانب مسبح، وعلق عليها:

"لا تدع ما لا يمكنك فعله يقف في طريق ما يمكنك القيام به".

وأعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، الثلاثاء الماضي، إصابة اللاعب كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفينتوس الإيطالي، بفيروس كورونا.

وأضاف الاتحاد أن النجم البرتغالي، البالغ من العمر 35 عاما، سيغيب عن مواجهة السويد في دوري الأمم الأوروبية، غدا الأربعاء، لكنه أكد أن اللاعب "بخير" ولم تظهر عليه أية أعراض وخضع للعزل الذاتي، بحسب وكالة "رويترز".

وقال وزير الرياضة الإيطالي، فيتشنزو سبادافورا، أمس الخميس، إن كريستيانو رونالدو قد يكون خرق على الأرجح البروتوكول الصحي من خلال التحاقه بمنتخب بلاده في الوقت الذي كان فيه فريقه يوفنتوس الايطالي في الحجر الصحي، ثم مرة جديدة بعد عودته إلى تورينو إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد ودخوله فترة العزل.

ويمتلك رونالدو مشوار رياضي حافل بالإنجازات، مع ​منتخب بلاده، ونادي مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، ويوفنتوس الإيطالي حاليا.

وشارك مع منتخب بلاده في كأس العالم 4 مرات، 2006 و 2010 و 2014 و 2018، ولكن كانت أبرز إنجازاته في المونديال، التأهل إلى نصف النهائي في 2006.

وحصل رونالدو على جائزة الكرة الذهبية في أعوام 2009 - 2013 - 2014 - 2016 – 2017. وجائزة الحذاء الذهبي في أعوام 2008 - 2011 - 2014 – 2015. وجائزة أفضل لاعب في العالم من فيفا في 2016 – 2017.