أستراليا تلغي المباراة مع إنجلترا وأمريكا في لندن بسبب كورونا

أعلن الاتحاد الأسترالي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن إلغاء معسكر المنتخب في أوروبا ومواجهتين مع إنجلترا وأمريكا في لندن الشهر المقبل، بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا في القارة.

وكان من المخطط أن يحدد الاتحاد موعد المباراتين في نوفمبر/تشرين الثاني، لكن "الوضع الحالي والذي يزداد سوءا في كل أوروبا" أجبره على إعادة التفكير، بحسب ما نقلته "رويترز".

وجاء في البيان: "قرر الاتحاد الأسترالي عدم المضي قدما في أنشطته في أوروبا هذه المرة، وذلك بعد استشارة مسؤولي الصحة".

وتابع الاتحاد: "الاتحاد الأسترالي ملتزم تجاه عودة المنتخبات الأسترالية للعب في أقرب فرصة ممكنة، لكن ضمان صحة وسلامة اللاعبين والطاقم التدريبي يشكل أولوية قصوى لدى الاتحاد الأسترالي".

ويعني ذلك أن أستراليا لن تخوض أي مباراة رسمية في 2020 حتى مارس/آذار المقبل.

وقال الاتحاد الإنجليزي إن المنتخب ربما يواجه إيرلندا في مباراة ودية في ويمبلي يوم 12 نوفمبر، قبل مواجهتي بلجيكا وأيسلندا في دوري الأمم الأوروبية في 15 و18 نوفمبر.