بعد فوزه على الوداد.. تصنيف الأهلي المصري يتقدم عالميا وأفريقيا وعربيا

دخل النادي الأهلي المصري في قائمة أفضل 50 ناديا على مستوى العالم، وحقق تصنيف المارد الأحمر قفزة كبيرة على المستوى العالمي والأفريقي والعربي، بعد فوزه على الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي يحتل المركز الـ59 عالميا في تصنيف موقع "football database" في سبتمبر الماضي، قبل أن يقفز في آخر تحديث في أكتوبر الجاري، عقب فوزه على الوداد في مباراة الذهاب تحديدا 2-0 في المغرب، 12 مركزا ليحتل المركز 47 في التصنيف العالمي.

القفزة شهدت أيضا عبور الهلال السعودي ليحتل الشياطين الحمر المركز الأول كذلك على المستوى العربي، بعدما كان يحتل المركز الثاني عربيا سابقا.

أما على المستوى الأفريقي، فعزز أبناء القلعة الحمراء مكانتهم على قمة الترتيب، متفوقين على الترجي التونسي، صاحب المركز الثاني، ومازيمبي الكونغولي، صاحب المركز الثالث، ثم الزمالك الرابع والمريخ السوداني الخامس.

ويحتل بايرن ميونخ صدارة الترتيب العالمي يليه باريس سان جيرمان ثانيا ثم ليفربول ثالثا وريال مدريد رابعا، فيما يحل برشلونة في المركز الخامس.

وحجز نادي الأهلي المصري، أمس الجمعة، بطاقة التأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقا بفوز كبير على الوداد المغربي.

وتمكن الأهلي من الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في إياب نصف النهائي المقام على استاد القاهرة.

وكان النادي المصري قد فاز في لقاء الذهاب بالمغرب بهدفين دون رد.

​وينتظر الأهلي ملاقاة الفائز من الزمالك أو الرجاء في النهائي بالسادس من شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل في استاد القاهرة.