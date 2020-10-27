تركي آل الشيخ يحذر "كاف" بشأن مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا

وجه رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، اليوم الثلاثاء، تحذيرا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال آل الشيخ عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، "أنا لا يقلقني إلا التحكيم يوم 6 نوفمبر".

وتابع "أحذر وأنصح الاتحاد الإفريقي بوضوح لهذا الموضوع".

وأعرب آل الشيخ عن أمله في أن يحقق فريق الأهلي المصري لقب البطولة، قائلا: "التاسعة إن شاء الله".

يذكر أن الأهلي المصري هو أكثر الأندية تتويجا ببطولة دوري أبطال أفريقيا بثماني ألقاب، ويسعى وراء اللقب التاسع.

كما علق آل شيخ على اللقاء التليفزيوني للاعب الأهلي السابق والذي انتقل إلى بيراميدز رمضان صبحي، بقوله "شاهدت جزء من لقاء عمرو أديب مع لاعب بيراميدز، مضيفا "لم يعجبني التوقيت ولا الهدف".

ودعا القائمين على إدارة نادي بيراميدز بعدم الزج باسمه فيما يخص النادي، لأنه، وفقا لتعبيره، انقطعت علاقته به تماما.