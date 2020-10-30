يوفنتوس يعلن تعافي رونالدو من "كورونا"

وأشار النادي الإيطالي في بيان عبر موقعه الرسمي إلى أن الاختبارات أظهرت تعافي رونالدو من عدوى كورونا، التي تعرض لها في وقت سابق من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وأوضح اليوفي في بيانه "كريستيانو رونالدو أجرى كشف طبي مع تحليل لمسحة تم الحصول عليها من اللاعب بخصوص فيروس كورونا."

وتابع: "الاختبار أظهر سلبية نتيجة التحليل، وهو ما يعني أن اللاعب تعافى من الفيروس بعد 19 يومًا ولم يعد خاضعًا للعزل المنزلي."

وتعرض رونالدو للإصابة بالفيروس أثناء التواجد مع المنتخب البرتغالي في فترة التوقف الدولي السابق، وعاد بعد ذلك مباشرة إلى إيطاليا وخضع للعزل المنزلي هناك.

وسيستعيد يوفنتوس خدمات مهاجمه المميز خلال الفترة المقبلة، وفقًا لقدرته على العودة إلى حالته البدنية والفنية.

وغاب الدون رونالدو عن مباريات مؤثرة لليوفي، كان أبرزها مواجهة برشلونة في دوري أبطال أوروبا، والتي خسرتها السيدة العجوز بهدفين دون رد.

​ويخضع رونالدو للعزل الذاتي منذ أن ثبتت إصابته في 13 تشرين الأول/ أكتوبر، أثناء تواجده مع المنتخب البرتغالي، حيث عاد إلى تورينو على متن طائرة خاصة وفقا للسلطات المحلية.

​ويؤكد رونالدو أنه في حالة بدنية جيدة من خلال نشر مقاطع فيديو لتدريباته المنزلية، لكنه اضطر لعزل نفسه دون مخالطة أفراد أسرته لحين تحول النتيجة إلى (سلبية).