يوفنتوس يعلن تعافي رونالدو من "كورونا"

وأشار النادي الإيطالي في بيان عبر موقعه الرسمي إلى أن الاختبارات أظهرت تعافي رونالدو من عدوى كورونا، التي تعرض لها في وقت سابق من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وأوضح اليوفي في بيانه "كريستيانو رونالدو أجرى كشف طبي مع تحليل لمسحة تم الحصول عليها من اللاعب بخصوص فيروس كورونا."
وتابع: "الاختبار أظهر سلبية نتيجة التحليل، وهو ما يعني أن اللاعب تعافى من الفيروس بعد 19 يومًا ولم يعد خاضعًا للعزل المنزلي."
وتعرض رونالدو للإصابة بالفيروس أثناء التواجد مع المنتخب البرتغالي في فترة التوقف الدولي السابق، وعاد بعد ذلك مباشرة إلى إيطاليا وخضع للعزل المنزلي هناك.
وسيستعيد يوفنتوس خدمات مهاجمه المميز خلال الفترة المقبلة، وفقًا لقدرته على العودة إلى حالته البدنية والفنية.
وغاب الدون رونالدو عن مباريات مؤثرة لليوفي، كان أبرزها مواجهة برشلونة في دوري أبطال أوروبا، والتي خسرتها السيدة العجوز بهدفين دون رد.
. @Cristiano recovers from Covid-19https://t.co/4etecyAw0O pic.twitter.com/YPZSm0My8A
— JuventusFC (@juventusfcen) October 30, 2020
ويخضع رونالدو للعزل الذاتي منذ أن ثبتت إصابته في 13 تشرين الأول/ أكتوبر، أثناء تواجده مع المنتخب البرتغالي، حيث عاد إلى تورينو على متن طائرة خاصة وفقا للسلطات المحلية.
Ronaldo is BACK 🐐 pic.twitter.com/AIE0ikwah2
— Goal (@goal) October 30, 2020
ويؤكد رونالدو أنه في حالة بدنية جيدة من خلال نشر مقاطع فيديو لتدريباته المنزلية، لكنه اضطر لعزل نفسه دون مخالطة أفراد أسرته لحين تحول النتيجة إلى (سلبية).
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