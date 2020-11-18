الاتحاد الأمريكي لكرة القدم يدرس تقديم شكوى ضد نادي بيراميدز المصري إلى "فيفا"

قال مدرب حراس فريق لوس أنجلوس الأمريكي، زكي عبد الفتاح، إن الاتحاد الأمريكي لكرة القدم قد يشكو نادي بيراميدز المصري إلى "فيفا" بسبب تجاهل مسؤولي بيراميدز دفع مستحقات الفريق الأمريكي في صفقة اللاعب عمر جابر.

وأضاف عبد الفتاح في مداخلة تليفزيونية أن "النادي الأمريكي طالب بيراميدز كثيرا بسداد مستحقاتهم نظير مشاركة عمر جابر".

زكي عبدالفتاح يكشف تفاصيل أزمة شكوى نادي لوس أنجلوس الأمريكي ضد بيراميدز بسبب مستحقات عمر جابر#الماتش #صدى_البلد@HHathout pic.twitter.com/IsP77SlawP — صدى البلد (@baladtv) November 16, 2020

وأوضح أن "مستحقات لوس أنجلوس 200 ألف دولار فقط ومندهش من مماطلة بيراميدز في الدفع".

وتابع "إن مسؤولي بيراميدز زاروا النادي الأمريكي وتعاملوا باحترافية كبيرة، ولا أعلم لماذا غابت الاحترافية الآن؟".

وأكد أن "لوس أنجلوس يريد تصعيد الأزمة للفيفا، ولكن أحاول قدر الإمكان تعطيل تلك الخطوة".

وأشار إلى أن "الفترة طالت ووصلت إلى 9 أشهر وهم متابعون لكل شيء في مصر، ويعلمون أن بيراميدز ينفق مبالغ كبيرة، ولكني لا أحب أن تصبح سمعة مصر سيئة، لأن من سيشكو بيراميدز للفيفا في حال عدم سداد المبلغ سيكون الاتحاد الأمريكي بصفته وليس النادي".

وطالب عبد الفتاح نادي بيراميدز بحل الأزمة وديا قبل التصعيد من جانب الفريق الأمريكي.