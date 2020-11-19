رغم إيجابية المسحة الجديدة... اتحاد الكرة المصري يعلن سفر صلاح والنني إلى إنجلترا بطائرة خاصة

أعلن اتحاد الكرة المصري في بيان، سفر محمد صلاح ومحمد النني إلى إنجلترا غدا الجمعة من مطار الغردقة عبر طائرة خاصة مجهزة طبيا بعد التنسيق مع ناديي ليفربول وأرسنال.

وجاء في بيان اتحاد الكرة المصري أن "هناك تنسيقا كاملا بينه وبين ناديي لاعبي منتخب مصر".

وأشار البيان إلى أن "اللاعبين أجريا مسحة جديدة للكشف عن فيروس كورونا المستجد اليوم الخميس جاءت نتيجتها إيجابية".

وأوضح البيان "في إطار التنسيق بين الاتحاد المصري لكرة القدم وناديي ليفربول وأرسنال الإنجليزيين تم الاتفاق على سفر كل من محمد صلاح ومحمد النني نجمي المنتخب المصري إلى إنجلترا غدا من مطار الغردقة على متن طائرة خاصة مجهزة طبية على أمل أن تتحول حالتيهما إلى سلبية قريبا والتمكن من العودة إلى مشاركة فريقيهما في مبارياتهما المقبلة".

وأصيب صلاح والنني بفيروس كورونا، ما منع الأول من المشاركة في مباراتي توجو بتصفيات كأس أمم إفريقيا، فيما غاب الثاني عن المواجهة الثانية.