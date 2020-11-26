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    مقهى الفيشاوي في القاهرة - صورة أرشيفية

    تحذير للمصريين بسبب مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري الأبطال

    © AFP 2020 / Khaled Desouki
    رياضة
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    وجهت وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد، تحذيرا لجماهير كرة القدم في مصر، الذين سوف يتابعون المواجهة المرتقبة مساء غد الجمعة في نهائي دوري أبطال أفريقيا بين فريقي الأهلي والزمالك.

    وناشدت زايد في كلمتها على هامش انعقاد الملتقى السنوي الأول لهيئة الرعاية الصحبة، اليوم الخميس، عشاق كرة القدم عدم التجمع في المقاهي والكافيهات المغلقة لمتابعة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين فريقي الأهلي والزمالك، تجنبا لخطر انتقال عدوى فيروس كورونا.

    وأكدت الوزيرة أن "قطاع الطب الوقائي أعد خطة محكمة لتأمين المباراة ومنع تفشي العدوى بين المتابعين"، مطالبة الشعب المصري بمشاهدة المباراة في الأماكن المفتوحة وجيدة التهوية. بحسب موقع بوابة "أخبار اليوم".

    افتتاح كأس الأمم الأفريقية في استاد القاهرة الدولي
    © Sputnik . Derar Khamis
    نهائي القرن... صراع بين الأهلي والزمالك للتربع على عرش الكرة الأفريقية
    وينتظر عشاق وجماهير كرة القدم في مصر والعالم العربي وأفريقيا بشغف مباراة القمة الأفريقية بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، المقررة، مساء غد الجمعة، على استاد القاهرة الدولي.

    ويتصدر الأهلي لائحة الأكثر تتويجا باللقب القاري، ويحمل في جعبته رقما قياسيا قوامه 8 ألقاب، متبوعا بناديي مازيمبي الكونغولي والزمالك المصري بـ 5 ألقاب لكل منهما.

    ويرغب الزمالك في التتويج بالبطولة الأفريقية للمرة السادسة بعد أن توج بها أعوام 1984 و1986 و1993 و1996 و2002، وذلك ليصبح ثاني أكثر الفرق في الحصول على دوري الأبطال، حيث يتساوى مع مازيمبي ولكل منهما 5 ألقاب، كما يرغب الفريق الأبيض في رد الاعتبار أمام موسيماني المدرب الحالي للأهلي والسابق لنادي صن دوانز الجنوب أفريقي والذي حرم الفارس الأبيض من التتويج باللقب السادس بعد التغلب عليه في نهائي نسخة 2016 وهي آخر مرة تأهل فيها الزمالك لنهائي دوري الأبطال.

    بينما يظل الأهلي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا برصيد 8 كؤوس، أعوام 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2012، و2013، بجانب حصوله على الوصافة 4 مرات.

    ويعود آخر تتويج للأهلي بلقب الأميرة السمراء، إلى عام 2013، حينما حصد البطولة على حساب فريق أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي.

    وهذه أول مرة في تاريخ البطولة يلتقي فيها فريقان من نفس البلد في المباراة النهائية، والذي يصفه المصريون بـ"نهائي القرن".

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    الكلمات الدلالية:
    نهائي دوري الأبطال, الزمالك, الأهلي
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