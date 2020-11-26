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    مصطفى محمد لاعب المنتخب الأوليمبى المصري يحتفل بهدف فريقه الأول أمام مالي، كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، 8 نوفمبر 2019

    مصطفى محمد يتحدث عن رحيله من الزمالك قبل ساعات من مواجهة الأهلي في نهائي أمم أفريقيا

    © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
    رياضة
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    تحدث مصطفى محمد، نجم هجوم الزمالك عن رحيله من الفريق الأبيض، قبل ساعات من مواجهة الأهلي في نهائي أمم أفريقيا في القاهرة.

    وجاءت تصريحات مصطفى محمد، في مقابلة أجراها مع مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

    وقال محمد في المقابلة إنه يسعى لأن يرحل قريبا عن الزمالك، ويحترف في الدوريات الأوروبية الكبرى.

    مقهى الفيشاوي في القاهرة - صورة أرشيفية
    © AFP 2020 / Khaled Desouki
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    ولكن مصطفى محمد قال إن يسعى قبل مغادرته النادي الأبيض، أن يقدم هدية ثمينة إلى جماهيره بإحرازه اللقب الأفريقي.

    وعن مواجهة الأهلي، قال مصطفى محمد "يجب ألا ننسى أن الزمالك فاز بكأس السوبر الأفريقي، وحصل على السوبر المصري من الأهلي، كما أننا فزنا على الأهلي في مباراتين أمامهم كما أنني سجلت مرماهم أكثر من هدف".

    وتابع مهاجم الزمالك: "الزمالك سيخوض المباراة بدون أي تعقيدات خاصة، وأننا نعلم جيدًا قدرات الفريق الذي نواجهه والتاريخ الكبير الذي يمتلكه في أفريقيا".

    أما عن تأثير معسكر المنتخب على الصراع بين الأهلي والزمالك، فقال مصطفى محمد: "لم نتحدث على الإطلاق، في المنتخب المصري ننسى قمصان الأندية نحن ننضم من أجل هدف واحد، وهو أن نرفع من بلدنا لأعلى مكانة ممكنة".

    أما عن تأثير غياب الجماهير، فقال: "بالطبع، نحن نلعب الكرة في انتظار هذه النوعية من المباريات، نحن بالفعل نشعر بالضغط بالفعل على كلا المعسكرين بشكل يومي خلال الشوارع وعلى مستوى البلاد بالكامل".

    وتطرق مصطفى محمد في مقابلته عن رحيله عن الزمالك، فقال: "لقد حصلت على عروض من أندية أوروبية هذا الصيف، لكن النادي أبدى رغبته في استمراري حتى نهائي دوري الأبطال، واحترمت هذا القرار رغم رغبتي لاعبًا محترفًا في أن ألعب في أعلى مستوى أوروبي، فأنا أريد الرحيل عن النادي بعدما أمنحهم أفضل هدية ممكنة".

    وينتظر عشاق وجماهير كرة القدم في مصر والعالم العربي وأفريقيا بشغف مباراة القمة الأفريقية بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، المقررة، مساء غد الجمعة، على استاد القاهرة الدولي.

    ويتصدر الأهلي لائحة الأكثر تتويجا باللقب القاري، ويحمل في جعبته رقما قياسيا قوامه 8 ألقاب، متبوعا بناديي مازيمبي الكونغولي والزمالك المصري بـ 5 ألقاب لكل منهما.

    ​ويرغب الزمالك في التتويج بالبطولة الأفريقية للمرة السادسة بعد أن توج بها أعوام 1984 و1986 و1993 و1996 و2002، وذلك ليصبح ثاني أكثر الفرق في الحصول على دوري الأبطال، حيث يتساوى مع مازيمبي ولكل منهما 5 ألقاب، كما يرغب الفريق الأبيض في رد الاعتبار أمام موسيماني المدرب الحالي للأهلي والسابق لنادي صن دوانز الجنوب أفريقي والذي حرم الفارس الأبيض من التتويج باللقب السادس بعد التغلب عليه في نهائي نسخة 2016 وهي آخر مرة تأهل فيها الزمالك لنهائي دوري الأبطال.

    بينما يظل الأهلي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا برصيد 8 كؤوس، أعوام 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2012، و2013، بجانب حصوله على الوصافة 4 مرات.

    ويعود آخر تتويج للأهلي بلقب الأميرة السمراء، إلى عام 2013، حينما حصد البطولة على حساب فريق أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي.

    وهذه أول مرة في تاريخ البطولة يلتقي فيها فريقان من نفس البلد في المباراة النهائية، والذي يصفه المصريون بـ"نهائي القرن".

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