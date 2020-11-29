القاضية ممكن... مانشستر يونايتد يحتفل بهدف كافاني على طريقة الأهلي والزمالك.. فيديو

احتفل نادي مانشستر يونايتد بهدف كافاني القاتل أمام ساوثهامبتون على طريقة المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي في هدف النادي الأهلي المصري الحاسم أمام الزمالك في مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي توج بها الفريق الأحمر باللقب.

وكتب حساب مانشستر يونايتد على تويتر، "القاضية ممكن!! القاضية ممكن!! كافاني جوول!".

وقلب مانشستر يونايتد تأخره بهدفين دون رد إلى انتصار بنتيجة 3-2 أمام مضيفه ساوثهامبتون، في المباراة التي احتضنها ملعب سينت ماري مساء اليوم الأحد، بالجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل ثلاثية مانشستر يونايتد، برونو فيرنانديز (60) وإدينسون كافاني (74- 93)، بينما سجل ثنائية ساوثهامبتون يان بيدناريك (23) وجيمس وارد (33).

الدوري الانجليزي

ساوثهامبتون 2 - 3 مانشستر يونايتد



كافاني ينزل الشوط الثاني وفريقه متأخر بفرق هدفين ويقلب النتيجة بأسيست + هدفين



جميع اهداف المباراة هنا :#SOUMUN



pic.twitter.com/uCsfXMtZQI — مـشـاري 🔔 (@mushari16) November 29, 2020

بتلك النتيجة، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 16 نقطة، ليرتقي للمركز السابع، بينما تجمد رصيد ساوثهامبتون عند 17 نقطة في المركز الخامس.

وحصد النادي الأهلي، يوم الجمعة 27 نوفمبر/تشرين الثاني لقبه الأفريقي التاسع، بفوزه على الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

هدف محمد مجدى قفشه في الزمالك بجميع المعلقين#القاضية_ممكن#التاسعه_بتوقيت_الاهلي pic.twitter.com/yLn3sd6Y5x — Hamza Saad Afsha (@lllHamzalll) November 28, 2020

وافتتح عمرو السولية التهديف للأهلي في الدقيقة الخامسة، ثم عادل محمود عبد الرازق شيكابالا النتيجة في الدقيقة 31 من زمن المباراة.

​ولكن تمكن محمد مجدي "قفشة" من تسجيل هدف الفوز القاتل في الدقيقة 86 من زمن اللقاء.

​ويعد فوز الأهلي هو الأول منذ سبع سنوات خاض فيها الفريق الأحمر أكثر من نهائي ولم يحالفه الحظ.

​كما أن ذلك النهائي كان تاريخيا بكل المقاييس، لأنه لأول مرة في تاريخ البطولة يخوض النهائي فريقين من بلد واحد.