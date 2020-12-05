فوز الأهلى ببطولة كأس مصر

حقق الأهلي المصري لقب كأس مصر بعد الفوز على طلائع الجيش بركلات الترجيح (3-2) إثر تعادل الفريقين (1 - 1) في الوقت الأصلي والأشواط الإضافية.

© AP Photo / Ahmed Abd el-Gwad "صاعقة جديدة للزمالك"... الطلائع يواجه الأهلي في كأس السوبر المصري "بوابة الأهرام" المصرية، اليوم السبت، مشيرة إلى أن الفريقين خاضا ماراثونا كبيرا من خلال 120 دقيقة، مشيرة إلى أن كلاهما حاول حسم اللقاء قبل اللجوء إلى ضربات الجزاء.

وتابعت: "لكن في النهاية احتكم الفريقان إلى ضربات الجزاء التي كانت لها الكلمة الأخيرة، في إعلان النادي الأهلي بطلًا لكأس مصر".

وأضافت: "استعاد فريق الأهلي ذاكرة الأرقام القياسية بعدما فاز بالبطولة ليحقق الثلاثية التي غابت عن القلعة الحمراء منذ موسم 2006-2007".

وبفوزه على طلائع الجيش اليوم، يصبح الأهلي صاحب الثلاثة بالفوز بدرع الدوري المصري وبطولة دوري أبطال أفريقيا