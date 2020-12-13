بالفيديو... أهداف مباراة ليفربول وفولهام 1-1

انتهت مباراة ليفربول، وفولهام ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، مساء اليوم الأحد بالتعادل بهدف لكل منهما.

وفي الدقيقة 25 من الشوط الأول، تقدم فولهام على ليفربول، بهدف أحرزه اللاعب بوبي ريد.

ولكن في الدقيقة 79، نجح محمد صلاح نجم ليفربول في تسجيل هدف التعادل في مرمى مستضيفه، من ركلة جزاء، لينقذ فريقه من هزيمة ثانية في الجولة الثانية عشر من البريميرليج.

وبهدفه الوحيد في المباراة، يكون صلاح قد تجاوز أهداف كريستيانو رونالدو، مهاجم مانشستر يونايتد السابق، ويوفنتوس الحالي في الدوري الإنجليزي.

وبلغ إجمالي أهداف صلاح في الدوري الإنجليزي 85 هدفا، اثنان منها فقط مع نادي تشيلسي، والبقية بقميص ليفربول، في حين سجل النجم البرتغالي رونالدو 84 بقميص مانشستر يونايتد.

وبحفاظه على لتعادل حتى نهاية المباراة، يكون ليفربول من قد نجا هزيمته الثانية في الدوري.

وحتى الآن لم يتعرض ليفربول إلا لهزيمة واحدة في الدوري، والتي جاءت أمام أستون فيلا.